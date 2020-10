Ab Montag geht Mecklenburg-Vorpommern in den zweiten Lockdown. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens werden herunter gefahren – wenn auch nicht so umfassend wie noch im März. Wer schließen muss, welche Geschäfte geöffnet bleiben und was für jeden Einzelnen gilt – die neuen Regeln im Überblick.