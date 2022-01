Schwerin/Rostock

Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen müssen sich immer mehr Eltern mit der Frage auseinandersetzen, wie sie sich richtig verhalten, wenn ihr eigenes Kind an Corona erkrankt oder wenn es engen Kontakt zu einem Infizierten hatte.

Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu Quarantäne, Absonderung und Kinderkrankengeld.

Ein Schüler in MV meldet einen positiven Schnelltest – was heißt das für die anderen?

Der positiv getestete Mitschüler wird isoliert und aus der Schule abgeholt. Ob die Lerngruppe oder die gesamte Schule in Quarantäne muss, entscheidet das Gesundheitsamt.

Der positive Schnelltest des Mitschülers bestätigt sich bei der PCR-Testung nicht – was passiert dann?

Bei einem positiven Schnelltest muss der Schüler zum PCR-Test. Bis das Ergebnis vorliegt, gilt Selbstisolation. Fällt der PCR-Test negativ aus, kann die Schülerin bzw. der Schüler die Schule wieder besuchen.

Auch der PCR-Test ist positiv – müssen jetzt alle Mitschüler in Quarantäne?

Ist der PCR-Test positiv, wird die gesamte Lerngruppe fünf Tage lang getestet. Falls Eltern einer täglichen Antigen-Testung nicht zustimmen oder die Mitschüler Symptome aufweisen, ist eine Quarantäne erforderlich.

Enge Kontaktpersonen müssen sich zehn Tage in Quarantäne begeben. Schüler und Kita-Kinder können die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen, Erwachsene auf sieben Tage, wenn sie sich mit einem Antigentest unter professioneller Aufsicht freitesten. Die Tests können im Testzentrum, beim Arzt oder in einer Apotheke gemacht werden. Das Freitesten ist Erkrankten aber erst möglich, wenn sie mindestens 48 Stunden beschwerdefrei sind.

Was gilt als eine enge Kontaktperson in MV?

Das sind Menschen, die in den letzten zwei Tagen vor dem positiven Test länger als zehn Minuten engen Kontakt zum Infizierten hatten.

Darunter fallen Personen desselben Haushalts, Menschen, die mit Erkrankten im Flugzeug oder in der Bahn gesessen haben, im Fahrstuhl standen, zusammen gefeiert, gesungen oder zusammen in geschlossenen Räumen Sport getrieben haben.

Müssen sich alle engen Kontaktpersonen absondern?

Das kommt auf den jeweiligen Impfstatus an. Enge Kontaktpersonen, die keine oder nur eine unvollständige Impfung erhalten haben und nicht genesen sind, müssen sich absondern.

Wissen die Schulen in MV, wann mein Kind seine letzte Impfung hatte?

Das ist unterschiedlich. Im Zweifel liegt es in der Verantwortung der Eltern, dies der Schule mitzuteilen.

Mein Kind hatte beim Training Kontakt zu einem Infizierten. Muss ich die Schule oder Kita informieren?

Ja. Laut der Corona-Verordnung der Landesregierung müssen Eltern Minderjähriger der jeweiligen Einrichtung unverzüglich melden, falls Kontakt zu einer positiv getesteten Person bestand.

Der Selbsttest, den mein Kind am Morgen macht, ist positiv – wie soll ich mich verhalten?

Es ist unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt oder – außerhalb der Dienstzeiten – die entsprechende Leitstelle zu benachrichtigen. Die Leitstellen sind rund um die Uhr erreichbar und geben die Meldungen an das zuständige Gesundheitsamt weiter.

Auf keinen Fall das Kind in die Schule schicken, sondern zu Hause lassen. Bei der Schule und in der Kita Bescheid sagen. Persönliche Kontakte sollten vermieden werden, also kein Klavierunterricht oder Fußballtraining. Alle möglichen engen Kontaktpersonen müssen informiert und zusätzlich ein PCR-Test beim Kinderarzt oder im Testzentrum gemacht werden.

Wie sollten sich berufstätige Eltern verhalten, wenn ihr Kind einen positiven Schnelltest hat?

Zunächst den Arbeitgeber informieren und klären, ob die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice besteht.

Was gilt, wenn Eltern nicht im Homeoffice arbeiten können und Kinder betreuen müssen?

Wenn Eltern ein Verdienstausfall entsteht, können sie sogenannte Kinderkrankentage nehmen. Wegen der Corona-Pandemie wird der Anspruch für gesetzlich versicherte Eltern aufgestockt: Statt zehn darf jedes Elternteil für jedes Kind, das noch unter zwölf Jahren ist, 30 Kinderkrankentage beantragen, bei mehreren Kindern sind es maximal 65 Tage.

Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch laut Auskunft von Edzard Schönrock vom Verband der Ersatzkassen in Niedersachsen auf 60 Tage pro Kind und 130 für mehrere Kinder.

Es ist auch möglich, die Kinderkrankentage auf das andere Elternteil zu übertragen, falls der jeweilige Arbeitgeber einen für die Kinderbetreuung freistellt.

Wie hoch ist das Kinderkrankentagegeld in MV?

Es beträgt 90 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Wenn jemand in den letzten zwölf Monaten vom Arbeitgeber einmalige Zahlungen bekommen hat, wie zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, beträgt das Kinderkrankengeld sogar 100 Prozent. Allerdings gibt es eine Höchstgrenze von 112,88 Euro pro Tag.

Können Eltern Kinderkrankentagegeld auch beantragen, wenn die Bescheinigung vom Gesundheitsamt noch fehlt?

Ja, sagt Edzard Schönrock vom Verband der Ersatzkassen. Man wisse um die Überlastung der Gesundheitsämter und sei da pragmatisch.

Gibt es auch Kinderkrankentagegeld, wenn mein Kind nur vorsichtshalber zu Hause bleibt?

Ja, bis 19. März haben gesetzlich Versicherte einen Anspruch auf die Corona-Sondertage. Die gibt es, wenn sie ihr Kind betreuen müssen, weil Schulen, Kitas oder Horte wegen Corona-Fälle geschlossen sind oder Quarantänemaßnahmen verhängt wurden. Laut Schönrock gibt es für diese Fälle spezielle Antragsformulare.

Mein Kind ist wieder gesund – darf es jetzt wieder zur Schule?

Ja, wenn es sich um einen offiziellen negativen Antigen-Test handelt. Wichtig ist, umgehend die Schule, die Kita, das Gesundheitsamt und gegebenenfalls andere Freizeiteinrichtungen wie den Sportverein über das Testergebnis zu informieren.

Von Caroline Bothe