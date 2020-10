Rostock

Wann dürfen Pendler und Touristen noch von Berlin und MV reisen, was gilt für Familienbesuche und Sportvereine? Mit der Erklärung Berlins zum Corona-Risikogebiet sind Reisen zwischen Hauptstadt und MV nur noch eingeschränkt möglich. Die Folgen bekommen auch Einwohner aus MV zu spüren.

Ein Überblick über die Bestimmungen, die für alle Risikogebiete gelten:

Darf ich noch zur Arbeit nach Berlin pendeln?

In der Nacht zu Freitag beschloss das Schweriner Kabinett Ausnahmen vom Reiseverbot. Die gelten unter anderem für Bus- und Lkw-Fahrer, Kapitäne, Pendler aus dem Gesundheitssystem, Lebensmittelhandel, Landwirtschaft sowie für Polizisten. Bundeswehrangehörige. Abgeordnete von Bundestag, Landtag und EU-Parlament sind ebenfalls befreit. Sie müssten sonst nach ihrer Rückkehr nach MV in Quarantäne.

Voraussichtlich Samstag tritt eine neue Quarantäne-Verordnung in Kraft, die Ausnahmen für alle Berufstätigen, die zwischen MV und Berlin oder anderen Risikogebieten pendeln, enthalten soll. Laut Statistik-Amt MV betrifft das allein für Berlin rund 10 000 Personen. Arbeitnehmer sollten eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers dabei haben. Freiberufler und Architekten sind ebenfalls von den Einschränkungen ausgenommen.

Sind Familienbesuche noch erlaubt?

Ja, aber nur zu Mitgliedern der sogenannten Kernfamilie (Eltern, Kinder, Enkel, Großeltern, Ehe- und Lebenspartner). Wenn der Enkel aus Berlin oder Bremen die Oma in Bützow besucht, ist das rechtlich in Ordnung. Es gibt dann keine besonderen Einschränkungen, beide dürfen „am öffentlichen Leben“ teilnehmen, erklärt die Schweriner Staatskanzlei auf OZ-Nachfrage. Besuche aus MV bei Verwandten in Risikogebieten sind auch möglich. Ob die Besucher nachher, zurück in MV, in Quarantäne müssen, sei noch nicht ganz klar, heißt es.

Was sieht es mit einer Shopping-Tour aus?

Nach geltender Rechtslage muss jeder, der für einen Tag oder eine paar Stunden zum Einkaufen in Berlin war, anschließend für 14 Tage in Quarantäne – so wie jeder andere Reisende auch, der aus einem Risikogebiet heimkehrt. Betroffene müssen sich beim Gesundheitsamt melden. In dieser Zeit ist ihnen Kontakt zu Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, verboten, für Schulen und Kitas gelten strikte Vertretungsverbote. Nach fünf bis sieben Tagen kann die Quarantäne nach Absprache mit dem Gesundheitsamt verkürzt werden, durch einen Coronatest mit negativem Ergebnis. Dieser muss allerdings selbst bezahlt werden.

Diese Städte und Landkreise sind aktuell Corona-Risikogebiete Landkreis Cloppenburg: 7-Tage-Inzidenz von 72,1 Landkreis Esslingen: 54,6 Landkreis Vechta: 57,4 Landkreis Wesermarsch: 51,9 Berlin: 51,0 Bremen 63,1 Frankfurt am Main: 55,9 Hamm: 74,5 Herne: 56,2 Offenbach am Main: 66,0 Remscheid: 50,3 Rosenheim: 66,1 (Stand: 9.10.2020, 9 Uhr)

Dürfen Tagesgäste aus Berlin noch nach MV?

Nein, touristische Tagesreisen aus Risikogebieten sind verboten. Dabei gibt es wiederum Ausnahmen. Wer nach MV kommt, um zu heiraten, darf das auch weiterhin tun, auch wenn das Brautpaar in Berlin, Frankfurt oder einem anderen Corona-Hotspot wohnt. Auch Umzüge nach MV sind weiter möglich.

Gilt das Reiseverbot auch für Sportvereine?

Die Fußballer vom FC Torgelow fahren in einer Woche zur Spielvereinigung Blau-Weiß 90 Berlin, die Handballer des HC Empor Rostock empfangen am Sonntag die zweite Mannschaft der Füchse Berlin. Dürfen die das? Ja, Sportvereine sind von den Risikobestimmungen ausgenommen, teilt Staatskanzlei-Sprecher Andreas Texter mit. Die Auswärtsmannschaft muss auch nicht gleich nach dem Abpfiff in den Bus. Maximal 48 Stunden Aufenthalt sind zulässig.

Was machen Zweitwohnungsbesitzer?

Sie sind von den Reisebeschränkungen ausgenommen. Das Gleiche gilt für Kleingartenpächter, Dauercamper, die dieses Jahr einen Mietvertrag über mindestens sechs Monate abgeschlossen haben, und für Bootseigner mit Liegeplatz in MV. Sie alle dürfen Personen aus ihrem Haushalt mitbringen. Auch Jäger mit eigenem Jagdbezirk dürfen kommen.

Wie ist es, wenn ich in Berlin nur auf Durchreise bin?

Wer in Berlin nur durchgereist und auf dem Bahnhof umgestiegen ist, der muss bei der Einreise keine Konsequenzen fürchten, weil das nicht kontrollierbar sei, so die Landesregierung.

Was ist mit Berlinern, die jetzt schon in MV sind?

Für sie ändert sich nichts. „Urlauber, die schon hier sind, fallen nicht unter das Einreiseverbot. Sie konnten bei ihrer Abreise nicht wissen, dass ihr Heimatort zum Risikogebiet wird“, sagt Staatskanzlei-Sprecher Texter

Welche Strafen drohen bei Verstößen?

Die Quarantäne-Verordnung sieht bei Zuwiderhandlungen Bußgelder von 50 bis 2000 Euro vor.

