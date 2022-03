Rostock

Der Angriffskrieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine sorgt europaweit für eine Welle der Solidarität und Unterstützung. Auch in Deutschland fragen sich viele Menschen, wie sie helfen können. Und Ukrainer in MV möchten wissen, wie ob und wie in ihr Heimatland reisen dürfen.

Der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern hat einige Fragen und Antworten mit Ansprechpartnern zusammengestellt. Einen Auszug finden Sie hier:

Kann ich an die ukrainische Grenze fahren, um aus der Ukraine geflohene Menschen zu holen?

EU-Bürger und Ukrainer mit biometrischem Pass oder blauem Flüchtlingspass können nach Polen einreisen. Ukrainer erhalten an der polnischen Grenze einen Stempel in den Pass, das Schengen-Visum. Es ist für 180 Tage gültig. Damit kann man im ganzen Schengenraum freizügig reisen, erhält aber keine Sozialleistungen und darf auch nicht arbeiten.

Ukrainer ohne biometrischen Pass werden nicht an der Grenze aufgehalten, erhalten aber keinen Stempel und können nur nach Polen einreisen. Deutschland kontrolliert aber derzeit nicht an der deutschpolnischen Grenze und lässt diese Personen durch. Sie können das Visumverfahren in Deutschland nachholen.

Ein Reisepass ist biometrisch, wenn dieser das Chip-Signet für biometrische Pässe auf der Vorderseite des Passes sowie auf der Datenseite des Passes trägt. Dies betrifft ukrainische Reisepässe, die mit den Seriennummern FB, FE, FF, FG, FH, FJ, PU, SU, DU beginnen, sowie alle nach dem 01.01.2017 ausgestellten Reisepässe.

Was muss ich beachten, wenn ich nach Polen fahre?

Die Hauptverkehrsstraßen können verstopft sein. Hinweise dazu gibt das Auswärtige Amt: Informationen für deutsche Staatsangehörige im Transit durch Polen.

Die Menschen, die aus der Ukraine nach Polen durchkommen, haben zumeist viele Stunden in Warteschlangen und in Staus zugebracht. Darunter sind Schwangere, Kinder, Säuglinge, kranke und alte Menschen. Bitte nehmen Sie Decken, Säuglingsnahrung/-milch, Hygieneartikel, Wasser und evtl. heiße Getränke mit. Powerbanks zum Laden von Handys werden ebenso gebraucht wie Dieselkraftstoff, der in Polen rationiert ist.

Denken Sie auch an aktuelle Corona-Impfzertifikate.

Welche Wege gibt es noch?

Ukrainer mit Pass oder Personalausweis dürfen mit der Deutschen Bahn von Warschau bis Berlin frei und kostenlos reisen. Gegebenenfalls werden kurzfristig auch noch Sonderzüge eingesetzt, um mehr Kapazitäten zu schaffen.

Mache ich mich strafbar, wenn ich Ukrainer aufnehme?

Jemand, die/der Nothilfe leistet, macht sich nicht strafbar. Die Ukrainer kommen überwiegend mit Schengen-Visa oder können, wenn die Behörden geöffnet sind, das Visumverfahren nachholen. Wer ein gültiges Visum hat, muss sich nirgends anmelden.

Für die Einreise nach Deutschland ist grundsätzlich der Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder ein aktueller negativer Testnachweis zu erbringen. Es gelten grundsätzlich diese Regeln.

Was gilt für in Deutschland lebende, wehrpflichtige Ukrainer? Darf ich ausreisen und später wiederkommen? Oder muss ich Wehrdienst leisten?

Die Duldung erlischt an der Grenze, eine Rückkehr ist ausgeschlossen. Aufenthaltserlaubnisse erlöschen bei einer Unterbrechung des Aufenthalts von mehr als sechs Monaten.

In der Regel müssen Sie Ihre Ausbildung ohne Unterbrechung machen. Ein Pausieren der Ausbildung ist nur in Ausnahmefällen möglich: Krankheit, Mutterschutz und Elternzeit. Wehrdienst im Ausland zählt nicht dazu.

Wehrdienstverweigerung ist in der Ukraine eine Straftat und kann ein Schutzgrund sein.

Können hier lebende Ukrainer ihre Familie nach Deutschland holen?

Grundsätzlich gilt: Wer seine Familie nach Deutschland nachholen möchte, muss einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben und den Lebensunterhalt für sich und seine Angehörigen sichern können. Bei nachziehenden Ehegatten werden zudem Deutschkenntnisse vorausgesetzt.

Familiennachzug ist während des Asylverfahrens, mit Duldung/Ausreisepflicht oder Abschiebeschutz ausgeschlossen, mit subsidiärem Schutz nur erschwert und nach langen Verfahren möglich.

Wie kann ich Wohnraum an Geflüchtete vermieten?

Grundsätzlich ist nach Zuweisung an eine bestimmte Kommune, das Sozialamt der Landkreise und kreisfreien Städte für die Unterbringung zuständig.

Geflüchtete, die einen Asylantrag gestellt haben, werden zunächst in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Diese sind jedoch ausgelastet. Deswegen dürfen dort schon länger Wohnende derzeit in Mietwohnungen ausziehen. Das sind nicht nur Ukrainer, sondern auch aus anderen Ländern Geflüchtete. Alle haben es schwer, auf dem Wohnungsmarkt geeignete Wohnungen zu finden.

Bieten Sie also Ihre Mietwohnung dem zuständigen Sozialamt oder den zuständigen Sozialbetreuer in den Gemeinschaftsunterkünften an. Bitte beachten Sie, dass die Mietsache den kreislichen Richtlinien für die kommunale Unterbringung Bedürftiger in Bezug auf Kosten und Quadratmetern entsprechen muss. Dieses wird durch das Sozialamt geprüft.

Geflüchtete, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben, werden von den Jobcentern betreut. Bei Ihnen entscheidet das Jobcenter über die Angemessenheit der Wohnung.

Sie können Ihre Zimmer/Betten/Wohnung auch hier anbieten.

Sie möchten helfen, wissen aber noch nicht wie?

Bitte wenden Sie sich an örtliche Initiativen. Kontakte vermitteln die Integrationsbeauftragten der Landkreise und Städte. Bei kleineren Städten oder Gemeinden können die Bürgermeister Auskunft geben, ob es im Ort freiwilliges Engagement gibt. Schließlich können Sie auch Ihre Kirchengemeinde kontaktieren. Mehr dazu hier: Krieg gegen die Ukraine: So können Sie in MV helfen und spenden

Das ganze Dokument des Flüchtlingsrates MV mit allen Fragen und Antworten sowie weitere Informationen finden Sie hier auf der Internetseite des Vereins.

Von OZ