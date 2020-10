Die Einstufung von Berlin als Risikogebiet betrifft nicht nur Urlauber. Auch Tagestouristen, Sportler und Pendler sind betroffen. Das kann Konsequenzen für Menschen aus MV haben, die in Berlin arbeiten oder jemanden besuchen möchten. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen. Ein Überblick, was erlaubt ist und was nicht.