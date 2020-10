Rostock

Mit einer normalen Erkältung hat eine Grippe nichts zu tun. Eine Influenza kann schwer verlaufen und im schlimmsten Fall tödlich enden. Immerhin gibt es eine Impfung gegen die Krankheit – in Zeiten des Coronavirus steht diese im Fokus wie noch nie zuvor.

Die einen raten, dass sich möglichst alle Menschen impfen lassen sollen, die anderen warnen vor Impfstoff-Engpässen als Folge solcher Empfehlungen. Soll ich mich also impfen lassen oder nicht? Vor dieser Entscheidung stehen derzeit viele Menschen in MV.

Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wem wird die Grippeschutzimpfung empfohlen?

Die Gruppen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Influenza-Verlauf sind laut Robert Koch-Institut (RKI) ähnlich wie die Risikogruppen der vom Coronavirus ausgelösten Erkrankung Covid-19 - also ältere Menschen über 60 und Patienten mit Vorerkrankungen wie Diabetes, HIV oder Asthma.

Empfohlen wird die Grippeschutzimpfung zudem für medizinisches Personal in Krankenhäusern, Pflege- und Senioreneinrichtungen und im Gesundheitswesen, für Schwangere, generell für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen sowie für Pflegepersonen von Risikopatienten.

Und ändert Corona etwas an diesen grundsätzlichen Empfehlungen?

Ja und nein. Denn viele Mediziner plädieren dafür, dass sich in diesem Jahr nach Möglichkeit alle Menschen impfen lassen sollten – unter anderem, um die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Grippe möglichst gering zu halten. Könne man sich eine schwere Erkältungskrankheit im Winter sparen, sei das sinnvoll, so der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Dazu komme, dass Corona und Grippe auch gleichzeitig auftreten könnten „und das ist keine gute Situation“.

Nach Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) des RKI könne zum Schutz der Menschen der größte Effekt indes dadurch erzielt werden, wenn Impfquoten vor allem bei den Risikogruppen erheblich gesteigert werden könnten. Bei Senioren etwa seien die Quoten im Bundesschnitt seit Jahren niedrig. In MV lässt sich dagegen mehr als jeder zweite Ältere impfen.

Sollten Kinder in der Corona-Pandemie gegen Grippe geimpft werden?

Verschiedene Fachleute meinen: Ja. Wenn sich auch junge Leute gegen Grippe impfen ließen, könne das zur Entlastung des Gesundheitssystems beitragen, heißt es etwa. „Wir wissen, dass Kinder den Influenza-Virus maßgeblich übertragen“, meinte auch der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Johannes Hübner.

Im Schulalter leiden Kinder zwar nicht so stark unter der Grippe – doch in Schulen oder Kitas grassierten die Grippeviren gerne, und mit einer Impfung können die Kinder indirekt etwa ihre Großeltern schützen. Laut Stiko ist eine Impfung ab einem Alter von sechs Monaten möglich.

Droht eine Impfstoff-Knappheit?

Es gibt Stimmen, die vor einer Unterversorgung der Risikogruppen mit Grippeimpfstoff warnen, wenn man der ganzen Bevölkerung die Impfung empfiehlt. Gesundheitsexperten im Bundestag rechneten zuletzt aber nicht damit. In MV sind nach Angaben des Landeshausärzteverbands bislang keine Engpässe bekannt.

So nehmen etwa längst nicht alle Personen aus den Risikogruppen das Angebot in Anspruch. Mit einem Mangel an Influenza-Impfstoff rechnete das Paul-Ehrlich-Institut, das die Impfstoff-Chargen prüft, zum Start der neuen Grippesaison nicht. In den vergangenen Jahren waren laut Gesundheitsministerium die Impfstoffmengen in der jeweiligen Grippesaison nicht vollständig verbraucht worden.

Wer zahlt die Impfung?

In MV zahlt grundsätzlich die jeweilige Krankenkasse. In anderen Ländern müssen Kassen nur übernehmen, wenn man zu einer Risikogruppe gehört. Bei anderen kommt es auf die Kassen an. Viele Betriebe bieten ihren Angestellten auch kostenlose Impfungen an.

Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich impfen lassen?

Allgemein lautet die Empfehlung, sich Ende Oktober bis Anfang November impfen zu lassen. Der Hintergrund ist, dass die optimale Schutzwirkung rund zwei Wochen nach dem Stich beginnt und nach drei Monaten langsam abnimmt. Meist beginnen die Grippewellen Anfang des Jahres und wandern von Süden nach Norden. MV zählt daher zu den letzten Regionen in Deutschland, die betroffen sind.

Grippewellen können durchaus auch mal drei bis vier Monate dauern. Insofern könnte eine Impfung auch nach November noch sinnvoll sein, wenn bis dahin keine Gelegenheit dafür war.

Welchen Schutz bringt die Impfung?

Das variiert, ganz sicher schützt sie aber nie. Experten gehen davon aus, dass auch bei einer guten Vorhersage der zu erwartenden Virenstämme der Schutz nur bei 80 Prozent liegt. Wenn man jedoch völlig danebenliegt mit der Impfstoff-Komposition, schützt er um einiges schlechter – wie in der Vergangenheit auch schon geschehen. Zudem gelte, dass mit steigendem Alter der Patienten die Wirkung abnimmt. Das RKI weist aber darauf hin, dass eine Grippeerkrankung bei Geimpften mit weniger Komplikationen verlaufe als bei Menschen ohne Impfung.

Wird es wegen der Corona-Regeln weniger Grippefälle geben?

Abstand, Händewaschen, Maske tragen: Was gegen die Ausbreitung des Coronavirus schützen soll, könnte auch die Ausbreitung von Grippeviren eindämmen. Experten sind sich aber nicht sicher: Das werde sich erst am Ende der Grippesaison zeigen, heißt es.

Von Tom Nebe und Axel Büssem