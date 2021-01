Rostock

Kinderbetreuung und Homeoffice zur gleichen Zeit sind für viele Familien der pure Stress. Erleichterung soll das neue Kinderkrankengeld bringen, an dem MV wesentlich mitgewirkt hat.

Das sind die Regelungen im Einzelnen:

Anzeige

Wer hat Anspruch auf die Leistung?

Berufstätige Eltern von Kindern von unter zwölf Jahren, die eine Kita oder Schule besuchen und in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Sie können zu Hause bleiben, um ihr Kind zu betreuen, wenn Kita oder Schule geschlossen haben oder eine Empfehlung vorliegt, die Einrichtungen vorübergehend nicht zu nutzen.

Damit gelten die neuen Regelungen für ganz MV. Die Empfehlung reicht aus. Geschlossen werden Kitas in MV derzeit erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ) von mehr als 200. Das ist derzeit nur im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der Fall, hier wird Notfallbetreuung angeboten.

Gibt es das Kinderkrankengeld auch für gesunde Kinder?

Bisher war die Unterstützung dafür gedacht, Eltern zu ermöglichen, ihr krankes Kind zu Hause pflegen zu können. Diese Voraussetzung entfällt jetzt mit der geplanten Gesetzesänderung und ist nicht mehr nötig. Das Kind muss nicht krank sein, es ist kein Attest vom Kinderarzt nötig.

Wie sieht die Leistung aus?

Die Krankenkassen übernehmen an den Kinderkrankentagen 90 Prozent des Nettolohns. Mit der geplanten Gesetzesänderung wird die Höchstzahl der Kinderkrankentage, die jährlich in Anspruch genommen werden dürfen, von 10 auf 20 verdoppelt, für Alleinerziehende steigt sie auf 40 Tage. Für jedes weitere Kind steigt die Obergrenze weiter an, auf maximal 90 Tage je Familie. Das sei eine „sehr großzügige Regelung“, heißt es im Schweriner Sozialministerium. Die Krankenkassen bekommen zum Ausgleich 300 Millionen Euro.

Mehr lesen:

Wo kann ich die Leistung beantragen?

Eine Meldung beim Arbeitgeber und bei der Krankenkasse reicht dafür aus. Außerdem muss bei beiden Stellen eine Bescheinigung von Kita oder Schule vorgelegt werden. Die muss die Angaben enthalten, dass die Eltern ihre Kinder aufgrund der Empfehlung der Behörden nicht mehr zur Betreuung geben. Für die Auszahlung sind die Krankenkassen zuständig.

Stehen mir Kinderkrankentage auch im Homeoffice zu?

„Eltern können das Kinderkrankengeld auch beantragen, wenn sie im Homeoffice arbeiten könnten“, heißt es im Schweriner Sozialministerium. Grundsätzlich gilt: Wer Kinderkrankentage nimmt, arbeitet nicht. Ob ein bisschen Homeoffice-Tätigkeit nebenbei erlaubt ist, ist unklar. Die Behörden kündigen jedenfalls an, in solchen Fällen ein Auge zuzudrücken. Kontrollen werde es nicht geben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab wann gelten die neuen Regeln?

Ab dem 5. Januar. Eine rückwirkende Bewilligung soll möglich sein. Wie das genau funktionieren soll, ist offenbar noch nicht festgelegt. „Wir befinden uns da noch in einer Grauzone“, sagt ein Sprecher im Landessozialministerium.

Was machen Privatversicherte?

Das Kinderkrankengeld, das laut Landesregierung den „Königsweg“ darstellt, gibt es nur für Eltern, die in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Für Privatversicherte soll es eine andere Möglichkeit geben, kündigt Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) an.

Trotz Betreuungsmöglichkeiten in den Kitas besteht aus ihrer Sicht ein Anspruch auf Eltern-Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz – weil der dringende Appell der Landesregierung, Kinder daheim zu betreuen, für alle gelte. Für die Bewilligung der Entschädigung ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) zuständig. Den Antrag muss der Arbeitgeber stellen.

Eltern, die bereits im Lagus nachfragt haben, berichten allerdings, sie seien abgewiesen worden – so lange die Schule und Kitas geöffnet sind, gebe es keinen Anspruch. Inzwischen habe sich das geändert, heißt es im Sozialministerium. Die Eltern-Entschädigung beträgt maximal 67 Prozent des Nettolohns und fällt damit niedriger aus als das Kinderkrankengeld.

Von Gerald Kleine Wördemann