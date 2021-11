Rostock

Der Hass-Banner-Eklat im Ostseestadion beim Zweitligaspiel des FC Hansa Rostock gegen Sandhausen vor drei Wochen bleibt vorerst ohne juristisches Nachspiel. Das teilte Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, auf Anfrage mit. Eine abschließende Entscheidung darüber sei aber noch nicht gefallen: „Wir warten in dieser Angelegenheit noch auf Informationen von der Polizei.“

Beim Spiel gegen Sandhausen (1:1) war am 17. Oktober auf der Ultra-Tribüne ein großes Transparent mit der Aufschrift „Einer weniger, ACAB!“ (All cops are bastards/Alle Bullen sind Bastarde) gezeigt worden und hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Der Schriftzug, der in großen Buchstaben auf eine mehrere Meter breite Tapete gemalt war, bezog sich mutmaßlich auf den Tod eines Polizisten aus Hamburg, der wenige Tage zuvor im Alter von 24 Jahren bei einem Lehrgang in Mecklenburg-Vorpommern nach einer nächtlichen Belastungsübung gestorben war.

Hansa-Banner sei laut Staatsanwaltschaft „Kollektivbeleidigung“

So skandalös das Transparent auch war – ein Fall für ein Gericht wird es offenbar nicht. „Es handelt sich um eine Kollektivbeleidigung und ist daher strafrechtlich nicht relevant“, erklärt Nowack.

Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), überrascht das angesichts ähnlich gelagerter Fälle in der Vergangenheit nicht. „Solche Dinge passieren leider nicht zum ersten Mal und werden wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal passiert sein“, sagt er. Durch den Vorfall beim Sandhausen-Spiel sei wieder mal erkennbar geworden, „wer glaubt, die Macht bei Hansa zu haben“, urteilt Schumacher mit Blick auf den Teil der Fanszene, der immer wieder für Negativschlagzeilen sorgt. „Für viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ist Hansa ein Herzensverein. Für Chaoten auf der Südtribüne scheint es die Plattform zu sein, um ungestraft ihren Hass auf die Polizei ausleben zu dürfen.“

Polizeigewerkschaft: „Irgendwann muss man Konsequenzen ziehen“

Aktionen, wie die beim Sandhausen-Spiel, blieben bei den Sicherheitskräften nicht ohne Wirkung, so Schumacher: „Viele Polizisten sind auch Fußballfans, und es fällt ihnen zunehmend schwerer, Fan oder Mitglied des FC Hansa zu sein.“ Sein Appell an die Klubführung: „Irgendwann muss man Konsequenzen ziehen. Der Verein selbst kann sehr viel bewirken.“

Hansa Rostock hat im Zusammenhang mit dem Hass-Spruchband-Eklat wenige Tage danach eine Person identifiziert, die in engem Zusammenhang mit dem Banner stehen soll. Gegen die betreffende Person sei ein Stadionverbotsverfahren eingeleitet worden, teilte der Zweitligist mit.

Tumulten nach Spiel gegen Schalke: Drei Tatverdächtige ermittelt

Ende September war es zudem beim Hansa-Heimspiel gegen Schalke (0:2) zu heftigen Zusammenstößen gekommen, bei denen acht Polizisten verletzt worden waren. Hier dauern die Ermittlungen noch an. Bisher seien drei Tatverdächtige ermittelt worden, teilte Klubchef Robert Marien mit. Die in die Wege geleiteten Stadionverbotsverfahren werden dabei in Teilen an das strafrechtliche Verfahren gekoppelt. Bis dahin gelten für die identifizierten Personen verschärfte Auflagen. „Ich hoffe, dass aus dem Spieltag gegen Schalke alle Beteiligten gelernt haben“, sagt Marien.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Hansa-Chef verweist darauf, was in den zurückliegenden Monaten vom Verein getan wurde: „Wir haben sehr viel Geld in die Modernisierung der Kameratechnik im Stadion gesteckt. Nicht weil wir es mussten, sondern aus eigenem Antrieb heraus. Es erleichtert der Polizei die Arbeit.“ Er hofft, dass sich die Investition präventiv auszahlen wird.

Hansa Rostock mit mehr Personal für Fan- und Mitgliederbetreuung

Zugleich appelliert Marien an die Politik im Land. Die müsse erkennen, dass die Probleme im Umfeld der Hansa-Spiele nicht allein das Problem des mit 17 000 Mitgliedern größten Sportvereins in MV seien. „Es ist zu einfach und nicht richtig, das nur an Hansa festzumachen“, verdeutlicht der 39-Jährige und regt beispielsweise eine Ausweitung der Jugendarbeit an. Eine Möglichkeit sei es, weitere Fanprojekte zu etablieren meint Marien. „Denn Hansa ist nicht nur in Rostock, sondern überall im Flächenland MV ein Thema.“

Der Klub selbst bietet nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga mehr Personal für seine Fan- und Mitgliederbetreuung auf. „In diesem Bereich haben wir jetzt dreieinhalb Stellen. Das sind anderthalb mehr als wir in der 3. Liga hatten – und mehr als wir laut den Anforderungen haben müssten“, verdeutlicht Marien.

Von Christian Lüsch und Sönke Fröbe