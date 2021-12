Rostock

Rostocks Sportler stellen sich geschlossen hinter den HC Empor: Im Streit um fehlende Hallenzeiten für die Zweitliga-Handballer rücken die Spitzen-Clubs der Hansestadt zusammen – und fordern vom Rathaus Lösungen. Allerdings geht es nicht „nur“ um Termine für Empor in der Stadthalle. Auch zur Zukunft des Ostseestadions, zum seit Jahren geplante Bau einer neuen Eis- und Schwimmhalle sowie zum Problem fehlender Hallen-Kapazitäten fordern die Vereine endlich klare Entscheidung von der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft.

Auch Hansa und Seawolves mit dabei

Hintergrund: Erst am Donnerstag hatte die OZ enthüllt, dass dem HC Empor der Zwangsabstieg aus der Zweiten Liga droht – weil der Traditionsclub keine Spielstätte für die kommende Saison findet. Die Ospa-Arena im Hansaviertel erfüllt nicht die Vorgaben der Handball-Liga, in der Stadthalle aber bekommt Empor auch keine Termine mehr. „Wir sind ausgebucht“, hatte Petra Burmeister, Chefin der Stadthallen-Gesellschaft „inRostock“, bestätigt. Mehr als 100 Veranstaltungen hat sich 2022 bereits im Plan stehen – und mindestens 20 Spieltag für die Seawolves-Basketballer.

Der Sport will sich damit nicht zufrieden geben. In einem gemeinsamen, offenen Brief fordern FC Hansa-Vorstandschef Robert Marien, Empor-Boss Tobias Woitendorf, Jens Putzier von den „Rostock Griffins“, Olaf Meyer (Rostocker Handball Club), Tobias Mundt (Rostock Piranhas), Siegfried Krüger (SV Warnemünde) und auch Seawolves-Chef Andé Jürgens, dass die Stadt dafür Sorge tragen muss, dass „Spieltermine in adäquaten Spielstätten zur Verfügung gestellt werden“. Ohne Wenn und Aber.

Abrechnung mit dem Rathaus?

Doch die fehlenden Termine für die Handballer sind nicht die einzige „Baustelle“ im Spitzensport der Stadt: Rostock diskutiert seit Jahren über den Bau einer neuen Arena für den Leistungssport. Mit der OstseeSparkasse gibt es sogar einen Investor, der südlich des Bahnhofs und direkt gegenüber der Stadthalle ein neues „Zuhause“ für die Top-Teams bauen will – mit bis zu 4000 Sitzplätzen für Zuschauer.

Doch das Projekt stockt, die Planungen kommen nicht wirklich voran. Die Vereine schreiben nun: „Wir erwarten, dass eine neue Halle mit ausreichend Zuschauerkapazität für den Spitzensport politisch unterstützt wird.“ Gleiches fordern die Clubs für die notwendige Sanierung des Ostseestadions. Und: Auch der Bau einer neuen Eis- und Schwimmhalle müsse endlich angegangen statt nur diskutiert werden. „Wir erwarten, dass baldestmöglich ein Sportstättenkonzept 2030 erarbeitet wird.“

Ebenfalls ungelöst ist die Causa „Ospa-Arena“. Der private Eigentümer – die ICE Marketing – hatte schon 2020 angekündigt, an der Stelle andere Projekte umsetzen zu wollen. Die Halle soll dem Wohnungsbau weichen. 1000 Nachwuchssportler des PSV Rostock und auch der HC Empor stünden dann endgültig auf der Straße. Eine Lösung – nicht in Sicht. Die Vereinschefs schreiben Oberbürgermeister und Sportsenator Claus Ruhe Madsen deshalb ins Stammbuch: „Die Hansestadt Rostock muss grundsätzlich optimale Bedingungen für den Trainings- und den Spielbetrieb im Leistungs- und Nachwuchsbereich der Sportvereine schaffen.“

Madsen sichert Hilfe zu

OB Madsen hatte bereits am Donnerstag auf Empors Probleme reagiert: „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Rostocker Vereine sich so stark engagieren und sportliche Erfolge feiern. Wir als Stadt sehen uns dahingehend in der Pflicht, den Teams geeignete Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.“ Konkreter wurde das Rathaus bislang nicht.

Von Andreas Meyer