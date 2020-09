Rostock

Der FC Hansa Rostock will Anteile an seinem „Wohnzimmer“, dem Ostseestadion, verkaufen. Nachdem bereits Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Interesse an einem Einstieg der größten Stadt des Landes in die Stadion-Gesellschaft gezeigt hatte, kommen nun auch aus dem Land erste positive Signale für eine mögliche Beteiligung.

Alexander Kujat, Sprecher von Sportministerin Stefanie Drese (SPD) sagte bereits am Montag: „Das Land hat in der Vergangenheit aufgrund des besonderen Landesinteresses Investitionen gefördert – zum Beispiel die Ertüchtigung des Stadions für die 1. und 2. Bundesliga.“ Das sei auch jetzt wieder vorstellbar.

„Positive Signale in Taten umsetzen“

„ Hansa Rostock ist einer der wichtigsten Markenkerne der Stadt und des Landes“, betont Daniel Peters, der für die CDU im Landtag sitzt. „Unter Normalbedingungen strömen zu den Heimspielen mindestens 10 000 Zuschauer ins Stadion, der Verein ist für viele Menschen in MV Leidenschaft und Identifikation mit ihrer Heimat zugleich“, so Peters, der auch Mitglied der Rostocker Bürgerschaft ist. Zudem hätten die Spiele des Drittligisten auch volkswirtschaftlich eine Bedeutung.

„Ein Einstieg der Stadt mit Hilfe des Landes in das Ostseestadion wäre eine folgerichtige Entscheidung, die fast überall im Rest der Republik schon längst gelebte Praxis ist“, so Daniel Peters. Daraus ließen sich für alle Beteiligten positive Effekte ableiten. „Die positiven Signale aus dem Rathaus und aus Schwerin sollten jetzt in Taten umgesetzt werden“, reagierte das Landtagsmitglied auf einen exklusiven Bericht der OSTSEE-ZEITUNG, der am Dienstag die Pläne über einen Stadionverkauf enthüllt hatte.

