In Sachsen-Anhalt hat die Position der CDU zur Erhöhung der Rundfunkbeitrags eine handfeste Regierungskrise ausgelöst, in Mecklenburg-Vorpommern sieht es bislang nach einer Mehrheit für das Vorhaben aus. Vor der Abstimmung untermauert die FDP ihren Widerstand und appelliert an die Christdemokraten.