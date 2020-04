FDP fordert Beteiligung des Landtags bei Corona-Beschlüssen in MV

Berlin/ Rostock

Der Rostocker FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold hat eine stärkere Beteiligung des Schweriner Landtags an den Beschlüssen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert.

„In dieser Woche tagt der Bundestag. In der sitzungsfreien Zeit finden wöchentlich Ausschusssitzungen statt, wenn auch als Telefonkonferenzen“, sagte Reinhold am Dienstag. Auch in Schleswig-Holstein habe es vergangene Woche eine Sondersitzung des Plenums gegeben, parallel berieten die Fachausschüsse.

Anzeige

Parlamentssitzung erst wieder Mitte Mai

„Nur in Mecklenburg-Vorpommern werden einschneidende Eingriffe in das private und öffentliche Leben am Parlament vorbei getroffen“, kritisierte Reinhold, dessen Partei nicht im Landtag vertreten ist.

Weitere OZ+ Artikel

„Das ist hochgradig befremdlich, zumal nicht mal die parlamentarische Opposition aufschreit.“ Das Parlament trete nach seiner jüngsten Sitzung am 1. April erst Mitte Mai wieder zusammen. Dies sei in diesen Zeiten zu spät. „Die Landesregierung kann nicht tun, was sie will und hochherrschaftlich ohne Parlament regieren.“

Lesen Sie auch:

Von dpa