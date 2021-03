Ulrichshusen

„Sechs Prozent plus“ - so lautet das Ziel der FDP zur Landtagswahl am 26. September. Nach zehn Jahren Abstinenz wolle die Partei wieder in das Schweriner Schloss, schwört Parteichef René Domke am Sonnabend die Landes-FDP ein. 2017 reichte es gerade mal für drei Prozent. Domke (49), Finanzexperte aus Wismar, geht auch als Spitzenkandidat in den Wahlkampf.

Domke: Die FDP ist vorbereitet für den Landtag

Die Sonne lacht auf das Schlosshotel in Ulrichshusen „Endlich weiter statt weiter so“ steht auf einer großen Werbewand, die Arbeiter gegen Mittag auf einer Wiese abladen. Später wird René Domke zum Spitzenkandidaten mit 77 von 96 Stimmen gewählt. „Teamgeist“ stellt er in den Mittelpunkt seiner Rede. Die Zeit sei reif für die FDP. Freiheit, Bürgerrechte, Eigenverantwortung und wirtschaftlicher Aufschwung, die „Urthemen“ der Partei, seien jetzt in der Krise wichtiger denn je.

„Die Zeit spricht für uns“, so Domke – bestärkt durch einen positiven Bundestrend der FDP. Scharf kritisiert er die Landesregierung zur Corona-Politik, „eine Ministerpräsidentin, die sich in wenigen Stunden um 180 Grad dreht“. Es sei Zeit für bessere Bildung und Digitalisierung. Kritik auch am Dauer-Lockdown und schleppender Finanzhilfe für Unternehmer. „Wir kommen aus Corona nur raus, wenn wir die Wirtschaft entfesseln in diesem Bundesland.“

Unterschied zwischen Katastrophenschutz und Landesregierung

„Richtig Rabatz machen“ will David Wulff, Unternehmer aus Greifswald, im Landtag. Platz zwei auf der FDP-Landesliste. Vor allem müsse MV bei Digitalisierung aufholen. Wulff vergleicht die aktuelle Landesregierung mit seinem Ehrenamt, dem Katastrophenschutz. Letzterer sei strukturiert und gut organisiert – die Regierung in der Krise seit Sommer 2020 nicht. Platz drei geht an Sandy van Baal, Hotelbetreiberin aus Krakow am See. Ihre Botschaft: „Erst kommt der Bürger, dann der Staat.“ Die Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Krise müssten enden. Barbara Becker-Hornickel, Platz vier, aus Rostock will die Bürokratie im Land bekämpfen. Platz fünf: Sabine Enseleit aus Nordwestmecklenburg.

Hagen Reinhold (43) aus Barth wird die FDP in MV als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Er erhält 65 von 95 Stimmen. Reinhold, der seit 2017 im Bundestag sitzt, wirbt dafür, in der Krise abgehängte und vergessene Unternehmer besser zu unterstützen. Es brauche einen Aufbruch nach der Pandemie. „Die Antworten auf die Krise müssen nicht sein, es bleibt alles wie es ist, sondern wie entfesseln wir den Gründergeist, damit wir danach besser dastehen als zuvor“. Die FDP im Bund gehöre vom „Spielfeldrand“ an den „Kabinettstisch“. Allerdings wolle man nur in die Regierung, wenn eigene Themen umsetzbar sein.

Hagen Reinhold FDP-Spitzenkandidat für den Bundestag

Scharf kritisiert Reinhold den schlechten Digitalisierungsstand an Schulen. Es sei ein Armutszeugnis“, dass Schulen mit dem Thema allein gelassen würden. Gerade beim Thema Freiheitsrechte in der Krise sehe er jetzt die Chance für die FDP: „Wir hätten den Menschen mehr zugetraut, dann wäre eine ganz andere Stimmung im Land“.

Politiker-Ehepaar: Karoline Preisler und Hagen Reinhold. Quelle: Frank Pubantz

Auf Platz zwei der FDP-Landesliste für den Bundestag ist Christian Bartel aus Spantekow gewählt, auf Platz drei Sebastian Adler aus Greifswald.

Mit Hagen Reinhold und Karoline Preisler stellt sich ein Kandidaten-Ehepaar der Abstimmung. Wie ist das zu schaffen? „Wir sind gut durchgetaktet“, sagt Preisler, die für ihren offenen Umgang mit der eigenen Covid-19-Erkrankung bekannt wurde. Drei Kinder, eigene Firma, Mandat, Ehrenamt – das laufe gut. „Wir stehen um vier Uhr morgens auf.“

Preisler unterliegt um Platz drei zur Landtagswahl. Mit Nachspiel. Eine Neuauszählung wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten wird beantragt – abgelehnt.

Das Ringen um den Listenplatz drei hat eine Vorgeschichte. Auch Toralf Schnur aus Waren, von 2006 bis 2011 Mitglied des Landtags, soll nach OZ-Informationen seine Kandidatur erklärt haben, was intern zu Querelen geführt habe. Schnur trat zwei Tage vor dem Parteitag aus der FDP aus.

Von Frank Pubantz