FDP sitzt auf Abstand zur AfD im Schweriner Landtag: Das ist der Grund

Schwerin

Erste Landtagssitzung in Schwerin – und die AfD sitzt abgetrennt von allen anderen. Während die anderen Fraktionen ohne erkennbaren Übergang zueinander bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments Platz nehmen, wird durch die Anordnung der Tische und Stühle Distanz zur AfD gehalten. So das Bild im Plenarsaal von links: Linke, SPD, Grüne, CDU, FDP – Lücke – AfD. Nicht viel, aber ein Zeichen.

Im Vorfeld hat es im Ältestenrat offenbar Debatten zur Sitzordnung im neuen Landtag gegeben. Wie im Bundestag will die FDP nicht unmittelbar neben der AfD sitzen. Er wolle kein Bild erzeugen, wie er „wie auf der Schulbank“ direkt neben der AfD-Spitze zu sehen sei, erklärt FDP-Fraktionschef René Domke. Daher habe man sich zunächst auf die vorläufige Sitzordnung geeinigt.

AfD-Mann Kramer sieht das als klares Zeichen für eine „Ausgrenzung der AfD, der zweitgrößten Fraktion“. Dies sei so nicht hinnehmbar. „Wir nehmen Regierungsfraktionen und Opposition als antifaschistischen Schutzwall 2.0 wahr“, so Kramer spitz. Dies setze sich fort in der Besetzung von Ausschüssen und von Landtagspitzenposten, bei der die AfD wenig oder nicht zum Zuge komme.

In der Vergangenheit haben Vertreter anderer Parteien die AfD oft damit auf Distanz gehalten, dass alle anderen im Landtag „die demokratischen Parteien“ seien; ein Hinweis auf die Nähe der AfD zu rechtsextremen Kreisen.

Von Frank Pubantz