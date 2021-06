Rostock

Was zu DDR-Zeiten eine Selbstverständlichkeit war, wächst sich alljährlich im Sommer zu einer bizarren Debatte um den hüllenlosen Badespaß aus. Ausgangspunkt der Aufregung ist dieses Mal der Warnemünder Strand. Dort soll aus dem traditionell großen FKK-Bereich zwischen Warnemünde und Diedrichshagen künftig ein Mischbereich werden. Das sorgt vor allem bei den Anhängern der Freikörperkultur für Unmut.

Eine von ihnen ist Daniela Stefaniak: „Ich bin für eine strikte Trennung. Ich habe so gar keine Lust, von bekleideten Gaffern begutachtet zu werden.“ Melanie von Schlotterstein sieht es genauso. Auch sie sei für separate Bereiche. „Am FKK ist es leerer, und so soll es bitte bleiben. Außerdem möchte ich nicht nackt zwischen lauter Textilern rumrennen. Jedem bitte seinen Strandabschnitt!“ Dieter Behr kritisiert: „Jahrzehntelang war es völlig normal, nackt baden zu gehen. Kaum ist ’89 vorbei, müssen uns andere vorschreiben, wie wir zu baden haben.“ Karin Jennerjahn beschleiche das Gefühl, dass die Menschen von Jahr zu Jahr verklemmter werden, so sagt sie es. Ein Stichwort, das OZ-Leserin Ina Müller Kähler aufgreift: „Es hat nichts mit Verklemmtheit zu tun. Das Nacktbaden hatte in der DDR auch einen politischen Aspekt. Die Leute wurden gleichgestellt. Denn im Sozialismus gehörte ja jedem alles und jeder war angeblich gleich.“ Getrennte Bereiche, dafür plädiert auch Heiko Krabbe. Und: „Das sollte auch kontrolliert und bei Verstößen mit Bußgeldern belegt werden.“

„Wenn Trennung, dann auch eine Verteilung der Flächen entsprechend des Bedarfs“

Michael Voigt zeigt sich mit einer Trennung einverstanden, allerdings fordert er: „Dann auch eine Verteilung der Flächen entsprechend des Bedarfs. Zwischen Zingst und Prerow zum Beispiel ist nur FKK. Da mischen sich dann natürlich auch Vorlieben.“ Karin Reneé Grünzel erinnert sich: „Früher war der FKK-Strand familienfreundlich, oftmals kannte man sich schon über viele Jahre. Die Kinder wurden von allen behütet. Und es war egal, ob die Haut runzelig war. Heute wird so ziemlich alles sexistisch begutachtet. Ich glaube nicht, dass Mann oder Frau in Badebekleidung, die zwei Nummern zu klein getragen wird, ästhetischer aussehen als Nackte.“ Zum Stichwort Kinder schreibt Sophie Horn: „Es sollte eher darüber diskutiert werden, ob man Kinder heutzutage noch nackt am Strand umhertollen lassen sollte. Ich würde nicht wollen, dass mein Kind mit dem Handy gefilmt oder fotografiert wird.“

Leserin wünscht, sich mehr „Akzeptanz auf beiden Seiten“

Typisch deutsch sei das, schimpft Tobias Ascher. Während sich die Deutschen über ihre Bekleidung beim Baden Gedanken machten, müssen andere überlegen, wo sie den nächsten Liter Wasser herbekämen. Jacqueline Line Rehwald wünscht, sich mehr „Akzeptanz auf beiden Seiten“. Hier schließt sich der Beitrag von Sven Röger an: „Es ist mir egal, ob sich bekleidete Menschen mit mir den Strand teilen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Menschen einen Burkini tragen.“ Anastasia Eschrich ist überzeugt: „In dem Moment, wo irgendwelche Regeln da sind, wird es auch jemanden geben müssen, der sie kontrolliert und der damit höher gestellt wird als der Rest.“ Und außerdem: „Wir sind hier nicht im Vorgarten von einem. Ein Strand sollte jedem gleichermaßen zur Verfügung stehen und mit Respekt vor der Natur genutzt werden.“ Cati Wehrmann meint, darüber zu diskutieren sei völlig unsinnig. „Es haben doch sowieso alle dasselbe.“

Von Juliane Lange