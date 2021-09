Zwei Drittel der Beschäftigten in der Gastronomie von MV arbeiteten in nichttarifgebundenen Betrieben – und erhalten damit weniger Geld. Jörg Dahms, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), hat am Freitag den Dehoga aufgefordert, Verhandlungen über eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung aufzunehmen.