Fähre „Mecklenburg-Vorpommern“ verliert deutsche Flagge

Rostock

Ein Stück maritime Tradition geht zu Ende: Die zwischen Rostock und dem schwedischen Trelleborg pendelnde Stena-Line-Fähre „Mecklenburg-Vorpommern“ fährt ab sofort unter schwedischer Flagge.

Neuer Heimathafen: Trelleborg. Statt Rostock. Und von den einst 300 Beschäftigten des Unternehmens bleiben nur noch 25 – die meisten bei einer Tochtergesellschaft in Rostock. „Das ist unendlich traurig“, beklagt ein Seemann, der seit vielen Jahren bei der Reederei beschäftigt ist und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Gewerkschaft schockiert über Arbeitsplatzabbau

Man sei „schockiert, mit welcher Geschwindigkeit und Härte Arbeitsplätze abgebaut wurden“, beklagt Anke Brauer, Leiterin der Rostocker Geschäftsstelle der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Viele Kollegen seien enttäuscht und verbittert. Und kritisierten das „Missmanagement ihrer Chefs, die sich zu keiner Zeit für den Verbleib des Fährschiffs und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze eingesetzt“ hätten. Brauer: „Und auch von der Stadt Rostock und aus unserem Bundesland kam kaum eine Reaktion.“

Reederei zieht sich stückweise aus MV zurück

Fakt ist: Die schwedische Fährreederei Stena Line zieht sich immer mehr aus MV zurück: Im Frühjahr 2020 wurde die traditionsreiche „Königslinie“ zwischen Sassnitz auf Rügen und dem schwedischen Trelleborg eingestellt. Viele Mitarbeiter mussten ihren Arbeitsplatz räumen, einige wechselten auf das letzte verbliebene deutsche Schiff, die „Mecklenburg-Vorpommern“. Doch die Ruhe währte nur kurz: Denn dann stand auch dieses Schiff vor der Umflaggung, erklärt der ehemalige Mitarbeiter.

Stena Line: Verträge zu schwedischen Tarifbedingungen angeboten

„Der gesamten Besatzung wurden neue Verträge zu schwedischen Tarifbedingungen angeboten“, erklärt Stena-Sprecher Tim Kötting. Allerdings war dies mit Auflagen verbunden: unter anderem einem Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen in Englisch und Schwedisch. Fast alle Seeleute hätten daraufhin Aufhebungsverträge angenommen und sich endgültig von Bord verabschiedet.

Schwerin bedauert Entwicklung

Die Umflaggung der „Mecklenburg-Vorpommern“ habe wirtschaftliche Gründe, zum Beispiel sich ändernde Marktbedingungen, heißt es bei Stena Line. Das Schweriner Infrastrukturministerium bedauert die Entwicklung: Die Ausflaggung sei „keine gute Nachricht für den Schifffahrtsstandort Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern“. Das Land habe „leider keinen direkten Einfluss“. Bitter auch, weil der erst vor wenigen Wochen gestartete Nachtzug Berlin – Stockholm nicht durch MV fährt. Obwohl der Weg durch den Nordosten kürzer wäre. Aber die Eisenbahnfährverbindung Sassnitz – Trelleborg gibt es nicht mehr, und das Rangieren über den Seehafen Rostock sei zu kompliziert.

Immer mehr Schiffe ausgeflaggt Die „Mecklenburg-Vorpommern“ ist kein Einzelfall: Generell nimmt die Zahl der Handelsschiffe, die unter der schwarz-rot-goldenen Flagge die Meere befahren, seit Jahren ab. Deutsche Reeder verfügen derzeit über rund 1900 Handelsschiffe (Stand Oktober 2020). Deutschland belegt damit immerhin Rang fünf im globalen Handelsflotten-Ranking. Aber gerade mal knapp 300 Schiffe fahren auch unter deutscher Flagge, das sind etwa 16 Prozent. Die übergroße Mehrheit der deutschen Handelsschiffe fährt unter Nicht-EU-Staaten-Flaggen (57 Prozent) sowie unter Flaggen anderer EU-Staaten. Spitzenreiter der Flaggenstaaten für Schiffe deutscher Reeder sind Antigua und Barbuda, Liberia und Portugal.

Gewerkschaft beklagt Austausch der Seeleute

Die EVG beklagt, dass die Besatzungen ausgetauscht wurden. Denn: Das bislang unter schwedischer Flagge fahrende Fährschiff „Stena Vision“ wechsle zur Flagge Zyperns und bekomme eine größtenteils polnische Crew. Große Teile der ehemals schwedischen Besatzung wechseln dann auf die „Mecklenburg-Vorpommern“.

Dazu kommt: Im Mai 2021 wurde der deutsche Firmensitz von Rostock nach Hamburg verlegt. Hier arbeitet jetzt das Management – eine Handvoll Führungskräfte. Dabei hatte die Reederei ihre deutsche Zentrale erst 2016 von Kiel nach Rostock verlagert. Mutterkonzern ist die Stena Line AB mit Sitz im schwedischen Göteborg.

Für Kunden läuft alles unverändert weiter

Die gute Nachricht: Der Betrieb zwischen Rostock und Trelleborg mit den Fährschiffen „Mecklenburg-Vorpommern“ und „Skåne“ soll unverändert weiterlaufen, erklärt Stena-Sprecher Kötting. Die beiden Schiffe wurden renoviert und begrüßen die Passagiere in neuem Look: Es gibt größere und hellere Räume, neue Möbel, neues Design. Die „Mecklenburg-Vorpommern“ hat einen größeren Shop- und Café-Bereich, die „Skåne“ einen News-Room, in den sich Reisende zurückziehen können.

Fährschiff „Sassnitz“ liegt im schwedischen Uddevalla

Neben der Verbindung Rostock – Trelleborg betreibt Stena Line von Deutschland aus die Routen Kiel – Göteborg (Schweden) und Travemünde – Liepaja (Lettland). Nach der Einstellung der „Königslinie“ pendelt jetzt die Reederei FRS Baltic GmbH mit Sitz in Sassnitz mit dem High-Speed-Katamaran „Skane Jet“ zwischen Mukran und Ystad in Schweden. Das Stena-Line-Fährschiff „Sassnitz“ wurde ins schwedische Uddevalla gebracht. Hier liegt das Schiff „warm“ auf, quasi in Bereitschaft.

Von Thomas Luczak