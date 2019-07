Schönberg

Bei einem Verkehrsunfall in Schönberg ( Landkreis Nordwestmecklenburg) ist eine 18-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Ein abbiegender Kleintransporter habe ihr auf einer Bundesstraße die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Trotz eines Ausweichmanövers und Bremsung habe sie die Kollision mit dem Transporter nicht verhindern können. Die junge Frau habe schwere, Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Der Fahrer des Transporters sei vom Unfallort geflohen. Es werde wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

RND/dpa