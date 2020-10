Fahrgastschifffahrt in MV kann mit Corona-Zwangspause im November leben

Waren/Schwerin

Die neue Corona-Zwangspause im November kommt für die Fahrgastschifffahrt nicht überraschend und scheint für die meisten Anbieter verkraftbar zu sein. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren großen Firmen ergab, war der Oktober für alle enorm wichtig. Und einige hoffen darauf, dass im Dezember wieder Touristen kommen dürfen.

„Sind fast durch mit der Saison“

„Irgendwas musste die Regierung machen, die Maßnahmen sind in Ordnung“, sagte Heidrun Moderecker-Schott, Geschäftsführerin der Blau-Weißen Flotte, am Donnerstag in Waren an der Müritz. „Wir konnten einiges reinholen und sind fast durch mit der Saison“, erklärte Markus Bethke, Geschäftsführer der Weißen Flotte Müritz. Für die Weiße Flotte in Schwerin endet die Saison am 31. Oktober sowieso. Man habe aber nicht alle Verluste vom Frühjahr wieder ausgleichen können, hieß es.

Von RND/dpa