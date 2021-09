Rostock

Im Fahrradgeschäft läuft’s rund wie nie: Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern steigen aufs Bike um. Die Kauflaune ist nicht zu bremsen und die Fahrradhändler freuen sich über gute Geschäfte.

Doch nicht nur die Nachfrage steigt. Preise und Wartezeiten auf neue Modelle legen ebenfalls zu. „Auf manche Räder muss man drei bis zwölf Monate warten“, sagt Jan-Philipp Boccacci , Vertriebsleiter bei Bike-Market. Der Radanbieter zählt zu den Platzhirschen in MV, betreibt einen Onlineshop und drei Läden – das Stammhaus in Rostock-Schutow sowie je einen Cube-Store in Rostocks Innenstadt und in Schwerin.

Dass Käufer sich gedulden müssen, liegt auch an der Pandemie. Die Corona-Krise hat internationale Lieferketten durcheinandergebracht. Das spürt auch die deutsche Industrie: Wenn etwa Shimano die passende Schaltung nicht liefert, kann das Rad, für das das Teil bestimmt ist, nicht fertiggestellt und ausgeliefert werden. Hinzu kommen steigende Rohstoff- und Logistikkosten, die Räder teurer machen.

Neue Shops für Bikes geplant

Nur, wer sich auf ein ganz bestimmtes Produkt eingeschossen habe, müsse Wartezeiten in Kauf nehmen, sagt auch Robert Peschke, Geschäftsführer von Little John Bikes (LJB). „Der durchschnittliche Fahrradkäufer sucht aber nicht das eine Bike, sondern ein Rad, das seinen Bedürfnissen entspricht. Das muss nicht das allerneuste Modell sein.“

LJB zählt zu den Marktführern im deutschen Radhandel. Die Kette betreibt 41 Filialen bundesweit, sechs davon in MV. Und es sollen mehr werden. Nach Läden in Greifswald, Güstrow, Rostock-Schmarl, Schwerin, Stralsund und Wismar will LJB-Chef Peschke im Frühjahr 2022 in Neubrandenburg einen Shop eröffnen. „Außerdem planen wir in Rostock einen zweiten Laden. Der Markt boomt.“

Abgefahrene Radtrends für 2021/ 2022

Bergauf geht es dank eingebautem Rückenwind: Seit E-Bikes erschwinglich sind, läuft es für den Handel besser den je. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als fünf Millionen Räder verkauft, fast 40 Prozent davon mit Akkuantrieb. Eine Zielgruppe in MV fährt darauf bislang allerdings nicht ab, hat Robert Peschke festgestellt: „Für E-Bikes für Kinder und Jugendliche gibt es in Ostdeutschland bislang keinen Markt. In den Ballungsgebieten Westdeutschlands sieht das anders aus.“

Welche Trends und Innovationen in der Radsaison 2021/2022 angesagt sein sollen, hat die Branche kürzlich auf der Leitmesse Eurobike gezeigt. Hersteller setzen auf umweltfreundliche Materialien wie recyclebare Schläuche. SUV-E-Bikes, die den Fahrkomfort von Reiserädern mit der Geländetauglichkeit von Mountainbikes vereinen, sollen ein Renner werden. Cargobikes gewinnen als umweltschonende Autoalternative weiter an Bedeutung. Lastenräder mit E-Antrieb, serienmäßig eingebauten Kindersitzen und Verdeck machen aus dem Vehikel eine alltagstaugliche Familienkutsche. Beim Zubehör sind Produkte im Kommen, die Sicherheit und Fahrspaß versprechen: Rutschfeste Pedale, Reifen mit Spezialprofil, strapazierfähige Radtaschen und schmucke Designerhelme gehören dazu.

Das eine Rad Raum–, das andere Reichweiten-Wunder: Jonas Gernentz (r.) kann mit dem E-Bike „Supercharger“ mehr als 200 Kilometer nonstop fahren. Sein Kollege Klemens Kasten ist mit dem Cargo-Bike vom Typ „Packster“ unterwegs. Quelle: Ove Arscholl

Kassenschlager E-Bike

Unangefochtener Bestseller bleibt das E-Bike. Hier zählt Klasse statt Masse: E-Bikes werden leichter und damit auch für Nicht-Sportskanonen besser handlebar. Damit der Fahrspaß lange anhält, rüsten die Hersteller nach. Höhere Akkukapazitäten und schnellere Ladezyklen – das sei bei Käufern gefragt, sagt Peschke. Jan-Philipp Boccacci bestätigt das. „Reichweite, Reichweite, Reichweite – das ist es, was zählt.“ Den eingebauten Rückenwind lassen sich vor allem jene etwas kosten, die bereits ein E-Bike hatten, sagt Peschke. „Sie kennen die Vorzüge. Da kommt es dann auf 2000 Euro mehr nicht an. Die Zahlungsbereitschaft hat spürbar zugenommen.“

Milliardengeschäfte mit Rädern

Bundesweit rollen mehr als 80 Millionen Räder durch die Straßen, so viele wie nie zuvor. Damit hat statistisch gesehen beinahe jeder Deutsche ein eigenes Bike. Die Vorzüge liegen auf der Hand: Wer im Sattel sitzt, kann Staus umfahren und braucht nicht lange nach Parkplätzen zu suchen. Das spart Spritkosten, schont die Nerven und die Umwelt. Das Gefährt steht aber auch bei Dieben hoch im Kurs. Rund 4400 Räder wurden 2020 in MV gestohlen.

Fahrradmarkt boomt 79,1 Millionen Fahrräder sind nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes im Jahr 2020 in Deutschlands Haushalten vorhanden gewesen – zwölf Millionen mehr als im Jahr 2005. Im vergangenen Jahr setzte die Branche hierzulande mit Radverkäufen gut 6,4 Milliarden Euro um. Bestseller: E-Bikes. 1,95 Millionen Stück davon wurden 2020 bundesweit verkauft – ein Marktanteil von rund 39 Prozent.

Mit der Lust, am Rad zu drehen, verdient der Fachhandel viel Geld. 6,4 Milliarden Euro setzte er im vergangenen Jahr nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes um – neuer Rekord. Für ein Rad zahlten Verbraucher im Schnitt 1279 Euro. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren gaben sie noch nicht mal halb soviel dafür aus. Die Beliebtheit liegt wohl auch am Imagewandel von der Öko-Schese zum Lifestyle-Objekt. Beim Fahrrad geht es besonders passionierten Bikern längst nicht mehr nur darum, vom Fleck zu kommen. Für sie ist es ein Statussymbol, wird gehegt, gepflegt und aufgemotzt.

Warten auf Werkstatttermin

Nicht nur im Handel ist aktuell viel Bewegung: Termine in Fahrradwerkstätten sind zum Herbstbeginn gut gebucht. Wer bei Bike Market Reifen, Licht und Bremsen reparieren lassen möchte, müsse sich bis zu drei Wochen gedulden, sagt Boccacci. In den Little-John-Bike-Filialen geht es vergleichsweise entspannt zu. Wartezeiten gebe es aktuell nicht, sagt Robert Peschke.

Von Antje Bernstein