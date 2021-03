Fahrradclub ADFC: Radstrecken in MV holen im Bundesvergleich auf

Rostock

In der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste landete der Ostseeküsten-Radweg auf Platz 3 hinter dem Elbe- und dem Weserradweg. Das war ein Rang besser als im vergangenen Jahr. Einen noch größeren Sprung machte Mecklenburg-Vorpommern als Radreiseland insgesamt. Es kletterte gar um drei Plätze auf Platz zwei - hinter Bayern und vor Niedersachsen.

Der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, zeigte sich zufrieden, dass das Land mit seinen landschaftlichen Reizen auch für Radfahrer Akzente setzen kann. Die guten Platzierungen dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Radwege-Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern noch ein erhebliches Ausbaupotenzial hat. Dies gelte auch für den Ostseeküsten-Radweg, den es zwischen Nienhagen und Börgerende nach einem Abbruch der Steilküste nur noch als Provisorium über einen Acker gibt.

Der ADFC-Landesvorsitzende Horst Krumpen ordnete die Positionierung des Ostseeküsten-Radwegs und des Landes selbst als ein Ergebnis von Verbesserungen der Radwege-Infrastruktur in den vergangenen Jahren ein. Allerdings sei auch klar, dass es sich bei der Radreiseanalyse nicht um eine Rangliste nach objektiven Maßstäben handele. So flössen die Meinungen von Radwegenutzern ein, die beispielsweise nur einen Teil der Wege kennten. Zudem sähen Menschen in Urlaubsstimmung über einzelne Mängel eher hinweg und bewerteten eine Radtour dann trotzdem als „insgesamt gut“. An weiteren Investitionen führe kein Weg vorbei.

