Fahrradfahrer (71) in Waren von Auto angefahren und schwer verletzt

Waren

Schwerer Verkehrsunfall in Waren an der Müritz: Ein Fahrradfahrer wurde am Freitagvormittag von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer (76) an einer Kreuzung nach rechts abbiegen und übersah dabei den Radfahrer, der die Kreuzung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Rad. Der Radfahrer (71) stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Von OZ