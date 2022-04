Rostock

Frühlingswetter und Sonnenschein lassen die Lust auf Bewegung im Freien wachsen. Wer sich ein neues Fahrrad zulegen oder sein altes reparieren lassen will, braucht Geduld. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt René Koch, Chef vom Fahrradhaus Jordan in Rostock. Bereits in den ersten beiden Corona-Jahren gab es Lieferengpässe bei Fahrrädern und Ersatzteilen. Doch was jetzt im dritten Pandemie-Jahr passiert, übertreffe einfach alles.

Großhändler, die normalerweise Hunderte verschiedene Räder im Angebot haben, vom Mini-Kinderfahrrad bis zum noblen Pedelec, „können jetzt vielleicht noch zehn Modelle liefern“, sagt Koch. Und das seien dann oft nur übrig gebliebene Sondermodelle, zum Beispiel mit sehr kleiner Rahmengröße, die lange im Laden stehen, bis sie jemand kauft.

Auf den ersten Blick wirkt der Verkaufsraum des Rostocker Händlers gut gefüllt. Aber das täuscht. „Eigentlich wäre es hier jetzt viel voller“, sagt Koch. Die Tücke steckt im Detail. Gleich an der Tür steht ein schmuckes, schwarzes E-Bike einer deutschen Marke. Obwohl neu, ist es nicht fahrbereit. „Das wurde ohne Bremsscheibe geliefert“, sagt Koch. Das kleine Teil sei gerade nicht vorrätig und werde nachgeliefert, hieß es. Wann, ist offen. Kein Einzelfall: Der Unternehmer hat von Kollegen gehört, die Elektrofahrräder ohne Akku geliefert bekamen.

Ersatzteile so knapp „wie früher in der DDR“

Sicher, Fahrräder gebe es noch. Aber wer eine bestimmte Ausstattung oder Farbe möchte, muss sich unter Umständen auf lange Lieferfristen einrichten, erklärt der Zweiradmechaniker. „Bei manchen Modellen ein Jahr.“ Auf neue Fahrräder musste der Rostocker früher höchstens ein paar Monate warten. Jetzt sind noch Bestellungen offen, die er vor einem Jahr ausgelöst hat, mit der jüngsten Ansage, dass es mit der Auslieferung wohl nichts vor Anfang 2023 wird.

Kaum noch neue Fahrräder und Ersatzteile vom Großhandel: René Koch von Fahrrad Jordan in Rostock Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Genauso dürftig sieht es bei Ersatzteilen aus. Ketten, Tretkurbeln, Naben, bestimmte Reifen – vieles sei kaum noch oder überhaupt nicht mehr lieferbar. „Es ist ein bisschen wie früher in der DDR“, sagt der Rostocker Fahrradhändler. Wenn bei irgendeinem Großhändler plötzlich 50 Zahnkränze lieferbar sind, schlägt Koch zu – auch wenn er unter normalen Umständen höchstens fünf geordert hätte. Aber man wisse ja nicht, wann es neue Ware gibt.

Mit dem Anlegen großer Vorräte versuchen die Händler über die Runden zu kommen. „Unser Chef hat bereits im vorigen Jahr das Dreifache an Ersatzteilen, die sonst geordert werden, bestellt“, sagt Annett Eichrodt vom Stralsunder Fahrradhandel Heiden.

Kunden kommen jetzt sogar im Winter in die Werkstatt

Auch das Kundenverhalten hat sich geändert. Die Coronakrise löste eine wachsende Radbegeisterung aus. Die bleibt nicht ohne Nebenwirkungen: Werkstattkunden gab es früher im Winter nur wenige, der große Andrang setzte meist erst mit der Frühlingssonne ein. „Das ist vorbei“, berichtet Koch. Jetzt stapeln sich das ganze Jahr über Räder mit platten Reifen und verstellten Schaltungen in seinem Laden. Regelmäßig kämen Kunden, die schon eine Odyssee hinter sich haben und von anderen Werkstätten vertröstet wurden, sie könnten in sechs oder acht Wochen wiederkommen. Wenn ein nötiges Ersatzteil nicht lieferbar ist, muss auch Koch sie enttäuschen.

„Wer unbedingt ein Fahrrad braucht, der findet eins“, meint Axel Fründ vom Radcenter Wallis & Fründ in Greifswald. Aber bei spezielleren Wünschen könnte es schwierig werden. „Es ist total wenig Ware am Markt, sogar Kinderfahrräder sind knapp“, sagt der Händler. Im Januar bekam er einen größeren Posten Gravel-Bikes. Die geländetauglichen Rennräder sind vor allem beliebt bei jüngeren und sportlichen Fahrern. Innerhalb kurzer Zeit waren die begehrten Renner weg. Bestellt hatte er sie vor zwei Jahren. Wann neue Gravel-Bikes kommen, kann Fründ nicht sagen.

Riesige Werke standen monatelang still

Die Mangelwirtschaft ist eine Folge der Globalisierung, meint Franz-Josef Feldkämper, Bundesinnungsmeister des Zweiradmechanikerhandwerks. Nahezu alle Teile, aus denen jedes Fahrrad besteht, stammen aus Asien, erklärt der Fahrradhändler aus Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen). Das gilt auch dann, wenn ein deutscher Herstellername auf dem Rahmen steht. Riesige Fabriken in China, Malaysia, Vietnam und Kambodscha produzieren rund um Uhr an sieben Tage die Woche, alles was die Fahrradwelt braucht.

Im Lockdown standen Werke für mehrere Monate komplett still. Hinzu kamen weltweite Logistikprobleme. Aktuell gibt es coronabedingte Stillstände in China. „Was da ausgefallen ist, können die nie wieder aufholen“, sagt Feldkämper. Er rechnet damit, dass die Knappheit noch zwei, drei Jahre anhält.

Von Gerald Kleine Wördemann