Fahrschüler in MV in der Warteschleife: Termine über Monate ausgebucht

Rostock

Über Monate ausgebuchte Theoriekurse in den 341 Fahrschulen des Landes. Ewiges Warten auf Praxisstunden. Ausbilder oft am Limit: Die Corona-Misere bremst die Fahrausbildung hierzulande weiter aus. Gleichzeitig stiegen die Kosten zumeist deutlich. „So sind statt gut 40 Euro für die 45-minütige Fahrstunde aktuell im Schnitt etwa 45 bis 60 Euro einzuplanen“, verdeutlicht Helmut Bode (66), Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes MV.

Flaschenhals verengt sich weiter

Die anhaltende Pandemie verschärft die Situation sowohl für Fahrschüler als auch für Ausbilder. „Es ist in vielen unserer Mitgliedsfirmen ein regelrechter Berg an praktischen Übungseinheiten aufgelaufen“, so Bode. Durch die von der Landesregierung nun bis Ende Juni verlängerte Ausnahmegenehmigung, den Theorie-Unterricht auch online anzubieten, verengt sich dieser Flaschenhals weiter.

Das Ergebnis: Mitunter warteten die Fahrschüler nach bestandener Theorieprüfung zwei bis drei Monate auf die erste Fahrstunde, erklärt Bode.

Helmut Bode (66), Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes MV Quelle: Frank Söllner

„Da von Mitte Dezember 2020 bis Ende Mai 2021 in der Fahrausbildung fast nichts ging, werden wir noch Jahre mit diesem Problem kämpfen“, ist Fahrlehrer Andreas Dirwelis (59) aus Binz (Vorpommern-Rügen) überzeugt. Wer sich auf Rügen jetzt für die Pkw-Ausbildung anmeldet, wartet im Schnitt ein bis zwei Monate auf den Start der Theorie- und drei bis vier Monate auf die Praxisausbildung, so der Kreisvorsitzende des Fahrlehrerverbandes.

Fahrschul-Inhaber oft Alleinkämpfer

„Die Lage ist für mich als Dienstleister absolut unbefriedigend“, bestätigt der Stralsunder Ausbilder Thomas Poddig (57). „Bei mir müssen die Schüler mindestens bis Mai auf den nächsten freien Theoriekurs warten“, so Poddig, der seit 1992 als Fahrlehrer arbeitet.

Da viele Fahrschulen im Nordosten nur ein bis zwei Mitarbeiter besitzen, verschärft sich die Kalamität. „Wir sind für dieses Jahr ausgebucht“, erklärt beispielsweise Sven Patzer (57). Der Rostocker, der mit seiner Ehefrau Cornelia (55) vor allem auch Motorradfahrer in der Hansestadt ausbildet, arbeitet am Limit: „Da ich aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Schulungsraum maximal sechs Personen die Theorie vermitteln darf, ist Entspannung nicht in Sicht“.

Problem schon bei Antragstellung

Hinzu kommt, dass die Bürger in Rostock nicht einmal online einen Termin für den Antrag auf Fahrerlaubnis in der Führerscheinstelle erhalten. In Stralsund zum Beispiel sind bereits Anfang Februar zahlreiche Angebote verfügbar.

Aus dem Rostocker Rathaus verlautet, dass man auch durch den Pflichtumtausch bisher gültiger Führerscheine extrem belastet sei: „Die Verwaltung arbeitet parallel an einer Optimierung des hiesigen Verfahrens.“

Nicht nur Fahrschul-Inhaber Marco Wunderlich (44) ist frustriert: „Diese Situation lässt vor allem Bewerber verzweifeln, die beispielsweise für den Anhängerführerschein BE nur einige zusätzliche praktische Fahrstunden benötigen.“

Mit Blick auf die sich stark verbreitende Omikron-Variante fürchtet der Rostocker zudem die Auswirkungen auf seine 15 Mitarbeiter. Diesen droht im Zweifelsfall sofort Kurzarbeit. Sein Binzer Kollege Dirwelis erklärt: „Kommt es zu einem erneuten langen Lockdown, wird die Fahrausbildung zum reinen Lotteriespiel.“

Von Volker Penne