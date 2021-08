Rostock

Fast geschafft. Pia Lemm steigt aus dem rot lackierten Auto der Rostocker Fahrschule Wunderlich und lächelt. „Ich bin während der Fahrstunden oft aufgeregt, weil ich keinen Fehler machen möchte“, sagt sie. Bald wird die 21-jährige Studentin ihre Fahrerlaubnis in den Händen halten – wenn sie die Prüfung besteht. Das ist nicht selbstverständlich, denn gut ein Drittel fällt zunächst durch. „Die Quote derjenigen, die scheitern, beträgt in der praktischen Prüfung im ersten Halbjahr 2021 zum Beispiel im Landkreis Rostock im Bereich der Dekra- Niederlassung 33,2 Prozent“, sagt Edgar Pinick (53), Fachabteilungsleiter für Fahrerlaubniswesen bei der Dekra in Rostock. Das ist mehr als der Bundesdurchschnitt, der bei gut 29 Prozent liegt (Quelle: statista).

„Man sollte die Zahl aber nicht eins zu eins betrachten“, gibt Pinick zu bedenken. „Nicht jede gezählte nicht bestandene Prüfung ist einer Einzelperson zuzuschreiben – fällt jemand zwei oder vier Mal durch, wird das als zwei oder auch viermal nicht bestandene Prüfungen in der Statistik gezählt, obgleich es ein und dieselbe Person ist.“ Insofern ist die Erfolgsquote – auf die Personen bezogen – höher anzusetzen. Bei den Theorieprüfungen verhält es sich ebenso. Im Bereich der Dekra-Niederlassung Rostock lag die Erfolgsquote im ersten Halbjahr bei 61 Prozent. „Die Zahlen sind in den anderen Landesteilen in MV ähnlich“, sagt der Fachmann.

Edgar Pinick, Fachabteilungsleiter für Fahrerlaubniswesen bei der Dekra in Rostock Quelle: DEKRA

Anzahl der Fahrstunden hat sich erhöht

Zu den Gründen für die relativ hohe Durchfallquote sagt der Dekra-Fachmann: „Für viele ist die Führerscheinprüfung die erste Situation im Leben, in der sie selbstständig und ohne Kompromisse Ergebnisse abliefern müssen.“ Manche Fahrschüler hätten die Vorstellung, die Fahrerlaubnis müsse nebenbei abfallen und würden sich deshalb nicht so sehr engagieren. „Gerade Abiturienten fallen gern mal in der Theorie durch, weil sie es – zunächst – auf die leichte Schulter nehmen.“ Gleichwohl haben es die Schüler heute mit einer komplexeren Verkehrssituation zu tun. Das schlägt sich spürbar in der durchschnittlichen Anzahl der Fahrstunden nieder. „Etwa 40 bis 45 Stunden braucht man für die praktische Ausbildung; das sind zehn bis 15 Stunden mehr als noch vor zwei Jahrzehnten.“

Corona bremst Fahrschüler aus

Momentan gibt es allerdings noch eine spezielle Situation. Studentin Pia Lemm wäre eigentlich mit der Ausbildung schon längst fertig. „Vor einem Jahr hatte ich schon meine Theorieausbildung“, berichtet die junge Frau. Aber im Herbst kam erneut der Corona-Lockdown. Die Folge war eine ungewollte Verzögerung. Eine Verzögerung, die Tausende Fahranfänger in MV auszuhalten hatten.

„Corona hat vielen Fahrschülern einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Marco Wunderlich (44), Geschäftsführer der gleichnamigen Fahrschule. Alle rund 400 Fahrschulen in MV waren in den monatelangen Lockdown-Phasen an die sprichwörtliche Kette gelegt. Nichts ging mehr, lediglich Online-Theorieunterricht ab Anfang dieses Jahres war möglich. Und diejenigen, die die Theorieprüfung bestanden hatten, konnten nicht in die praktische Ausbildung rutschen. Die Fahrschüler stauten sich gewissermaßen. „Deshalb haben die Fahrlehrer zurzeit extrem viel zu tun“, sagt Wunderlich. Aber das ist nur ein Grund.

Problem: Es gibt zu wenige Fahrlehrer

Der andere Grund, warum Fahrschulen oft in diesem Jahr voll ausgelastet sind und kaum noch Schülern eine Ausbildung im laufenden Jahr zusichern können, ist der Mangel an Fahrlehrern. Viele gehen in Rente. „Bis Mitte 2022 sind deshalb viele Fahrschulen ausgebucht“, weiß Edgar Pinick von der Dekra, der derzeit „fast rund um die Uhr“ Prüfungen abnimmt.

Marco Wunderlich, Fahrlehrer und Leiter der Fahrschule Wunderlich in Rostock Quelle: privat

Für Fahrschul-Profi Marco Wunderlich kommt das Defizit an Lehrern nicht überraschend. „Es wurde in den vergangenen zehn Jahren versäumt, verstärkt Fahrlehrer auszubilden und es auch zu fördern.“ Immerhin koste die Ausbildung eines Fahrlehrers rund 10 000 Euro. Risikokapital, da es nicht sicher sei, ob der Lehrer in der Firma bleibe. „Corona hat dieses Problem nur noch verschärft.“ Nicht jedem gefallen die Arbeitszeiten der Fahrlehrer – sie richten sich nach den Bedürfnissen der Kunden. Allerdings: Am Verdienst kann es nicht mehr liegen. „In den vergangenen fünf Jahren sind die Preise ordentlich angestiegen“, sagt Marco Wunderlich. Kostete eine Fahrstunde seinerzeit noch 30 Euro, so sind jetzt 60 Euro im Schnitt fällig. Jetzt bleibe für die Schulen mehr hängen und sie könnten die Lehrer besser bezahlen.

Die häufigsten Fehler bei der Prüfung

55 Minuten wird die Fahrprüfung auch für Pia Lemm dauern. Anfang dieses Jahres wurde die Prüfungszeit um zehn Minuten verlängert. Zu den häufigsten Fehlern, die zur Wiederholung „qualifizieren“, gehören: beim Linksabbiegen den Gegenverkehr nicht beachten, Fahrstreifenwechsel bei zweistreifigen Abbiegestraßen oder Nichterkennen der eigenen Vorfahrt. „Mir ist der Führerschein sehr wichtig – ich möchte unabhängig sein, um beispielsweise die Familie zu besuchen oder um bei Notfällen schnell da zu sein“, sagt die Fahrschülerin. „Außerdem gehört für mich der Führerschein zum Erwachsensein dazu.“

Stellenwert des Führerscheins verändert sich

Für das Gros der jungen Leute habe der Stellenwert der Fahrerlaubnis jedoch abgenommen, konstatiert Marco Wunderlich. Zwar sei die Notwendigkeit für Mobilität für Bewohner im ländlichen Raum wichtiger als für Städter, dennoch hätten sich die Prioritäten verschoben. „Das grundlegende Interesse an Kraftfahrzeugen hat nachgelassen, ebenso das technische Verständnis“, sagt der Fachmann, der seit 1999 Fahrlehrer ist. Edgar Pinick pflichtet ihm bei: „Früher wurde auch die Ferienzeit genutzt, um Fahrstunden zu absolvieren – jetzt ist in den Ferien nicht mehr viel los, die jungen Leute wollen Urlaub haben und nicht fahren üben.“

Pia Lemm hat hingegen eine andere Beobachtung gemacht: „Viele in meiner Generation überlegen sich, ob sie überhaupt noch einen Führerschein benötigen: ein Auto ist teuer, es gibt doch Bus und Bahn.“ Wenn sie die Fahrprüfung bestanden hat, möchte sie als erstes zu ihrer Oma fahren. Am Steuer eines Autos.

