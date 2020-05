Rostock

Ein schwarzer Audi Q2 hält auf dem Parkplatz vor der Dekra-Niederlassung in der Rostocker Südstadt. Fahrlehrer Sven Patzer (55) und sein Fahrschüler Jürgen Lange (29) steigen aus. Die Männer nehmen ihre Mund-Nasen-Masken ab. Sie atmen kräftig durch.

Wenn der Fahrschüler wechselt, muss das Ausbildungsfahrzeug gelüftet werden. Häufig benutzte Elemente im Innenraum – wie Lenkrad, Schalthebel und Bedientasten etwa für Blinker oder Scheibenwischer – sind zu desinfizieren. Fahrschulalltag in Corona-Zeiten.

Anzeige

Zweimonatige Durststrecke ohne Einnahmen

„Es sind viele Auflagen sowohl in der theoretischen als auch der praktischen Ausbildung zu beachten. Doch die Schüler arbeiten gut mit“, erklärt Patzer. Er ist froh, dass seit 11. Mai die Fahrschulausbildung überhaupt wieder läuft.

Weitere OZ+ Artikel

30 Jahre arbeitet er als Fahrlehrer und betreibt mit seiner Frau Cornelia (53) seit zwei Jahrzehnten eine eigene Firma. Eine siebenwöchige Durststrecke mit null Einnahmen aber hat er noch nicht erlebt.

Allein im April hat Patzer rund 15 000 Euro an Umsatz verloren. Und jetzt schiebt er wie seine Kollegen in den anderen 29 Fahrschulen der Hansestadt einen Berg an Arbeit vor sich her.

Corona-Auflagen: Ausbildungsgruppen oft halbiert

„Dieser wird in den kommenden Wochen und Monaten nicht kleiner. Viele unserer rund 300 Fahrschulen im Land sind damit bis in den Spätherbst hinein ausgelastet““, betont Helmut Bode (64). Der Chef des Fahrlehrerverbandes MV verweist auf die Pflicht, einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu wahren. Die Folge: Die Gruppen in der Theorieausbildung mussten bei ihm in Dömitz ( Ludwigslust-Parchim) wie auch bei seinen Kollegen im gesamten Nordosten häufig geteilt werden.

Höhere Erfolgsquote im Bereich Rostock 28 850 praktische und 32 060 theoretischeFahrschul-Prüfungen hat die Sachverständigen-Organisation Dekra 2019 in Mecklenburg-Vorpommern abgenommen. Im Bereich der Rostocker Dekra-Niederlassung, der auch Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Rügen umfasst, werden insgesamt 86 Fahrschulen betreut. Im Vorjahr wurden in diesem Bereich 10 200 praktische und 11 050 theoretische Prüfungen registriert. Während die Erfolgsquotebei der Theorieausbildung in den neuen Bundesländern bei 57,9 Prozent liegt, betrug sie im Vorjahr im Bereich Rostock 59,3 Prozent. Auch in der Praxis schnitten die hiesigen Fahrschüler besser ab: Während 65,7 Prozent bestanden, waren es in den neuen Ländern im Schnitt nur 64,8 Prozent.

Zeitlicher Aufwand für Theorieausbildung wächst

Bei Patzer in Rostock sitzen jetzt sechs statt zwölf Schülern im Unterrichtsraum. Er muss also wesentlich mehr Zeit für die Theorie einplanen. Stunden, die für die praktische Ausbildung fehlen. Dadurch verlängert sich die Ausbildungszeit. Der Berg wird noch größer. „Und neue Schüler können sich bei mir erst im März 2021 wieder anmelden“, resümiert der Ausbilder.

Für die Fahr-Eleven ist der Neuanfang nach der Zwangspause auch nicht unproblematisch. „Am Anfang hatte ich schon etwas Bedenken, nicht so richtig in Fahrt zu kommen“, erzählt Jürgen Lange. Der Rostocker, der als Krankenpfleger tätig ist, tastet sich wieder langsam an das sichere Agieren auf der Straße heran. „Dieses Problem haben viele der Frauen und Männer“, erklärt Patzer.

Gerade für Zweiradausbildung früher anmelden

Eine Besonderheit gilt zudem für die Zweiradausbildung. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen sich die Fahrschüler weder Helm noch Motorradkombi in der Fahrschule ausleihen. So um die 1000 Euro für eine gute Ausrüstung sollten laut Patzer also schon vor der ersten Fahrstunde auf dem Balancegefährt eingeplant werden.

Zudem rät sein Kollege Bode gerade künftigen Zweiradfahrern, sich früh für die Ausbildung anzumelden: „Sie müssen aufgrund des Ausbildungsstaus einfach mehr Zeit einplanen. Zumal in diesem Bereich die Fahrschulausbildung üblicherweise nur von April bis Oktober erfolgt.“

Auf dem Parcours trainiert der Rostocker Fahrlehrer Sven Patzer mit seinem Schüler Florian Blobe. Montur und Helm müssen die Schüler selbst mitbringen. Quelle: Martin Börner

Besondere Regelung für Risikogruppen

Beim praktischen Examen im Pkw trägt natürlich auch der Prüfer von der Sachverständigen-Organisation Dekra eine Gesichtsmaske. „Sollte der Prüfling zu einer Risikogruppe gehören, also beispielsweise nachweislich an Asthma leiden, muss er keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Meine Kollegen und ich sowie die Fahrlehrer tragen in den 45 Minuten dann Spezial-Masken“, erläutert der Rostocker Dekra-Fachabteilungsleiter Edgar Pinick (51).

Auch ohne diesen besondern Schutz sei das für ihn und seine insgesamt zwölf Prüfer, die im Bereich Rostock, Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Rügen agieren, eine Herausforderung. Statt der täglich im Schnitt zehn praktischen Prüfungen, die jeder Fachmann abnimmt, schaffe man gegenwärtig nur neun, so Pinick. Denn nach jeder Tour ist eine Pause einzulegen.

Der gelernte Maschinenbau-Ingenieur ist gerade im Prüflokal der Rostocker Niederlassung dabei, eine Theorieprüfung vorzubereiten: Für ausreichende Abstände ist im Raum, der mit vielen Markierungen versehen ist, gesorgt. Maximal zehn Schüler dürfen gleichzeitig die Fragen auf den jeweils vor ihn auf den Tischen liegenden Tablets beantworten. In Ribnitz-Damgarten beispielsweise werden diese Prüfungen gegenwärtig in einer Turnhalle absolviert, erklärt der Dekra-Mann.

Bereits am Eingang der Rostocker Dekra-Niederlassung soll sich der Besucher die Hände desinfizieren. Quelle: Martin Börner

Prüflinge müssen Covid-19-Fragebögen ausfüllen

Die Rostockerin Anna Sieblist (17) gehört zu den jungen Leuten, die an diesem Tag auf den Prüfungsbeginn warten. „Ich bin schon aufgeregt. Und die Sichteinschränkung durch die Maske kommt hinzu“, sagt die Berufsschülerin.

Bevor es losgeht, muss auch sie neben der Datenschutzerklärung einen speziellen Covid-19-Bogen ausfüllen. Darin wird unter anderem gefragt, ob die Betreffenden in den vergangenen 14 Tagen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei denen die Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. „Auf diese Weise können mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden“, erklärt Pinick. Frauen und Männer, die grippeähnliche Symptome aufweisen, dürfen die Dekra-Räume nicht betreten.

Theorieprüfung in Corona-Zeiten: Der Rostocker Dekra-Fachabteilungsleiter Edgar Pinick (l.) übergibt vor der Prüfung den Fahrschülern Anna Sieblist (r.) und Thorsten Hansen (h.) die speziellen Corona-Fragebögen. Quelle: Martin Börner

Anna Sieblist übrigens hat sich ganz umsonst Sorgen gemacht. Sie hat die Theorieprüfung im ersten Anlauf bestanden.

Lesen Sie mehr:

Von Volker Penne