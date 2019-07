Neubrandenburg/Torgelow

Der Tod der kleinen Leonie aus Torgelow – er erschütterte nicht nur MV: Im Januar kam das sechs Jahre alte Mädchen ums Leben. Der Stiefvater soll es zu Tode geprügelt haben.

Nun wird sich David H. deswegen vor Gericht verantworten müssen: Am 24. September beginnt vor dem Landgericht in Neubrandenburg der Prozess gegen den mittlerweile 28-Jährigen. „Der Beschuldigte ist wegen Mordes durch Unterlassen und Misshandlungen von Schutzbefohlenen angeklagt“, sagt Gerichtssprecher Patrick Schwantes der OZ.

„Stumpfe Gewalt gegen den Kopf“

Laut Anklageschrift soll David H. das Kind bereits seit November 2018 immer wieder misshandelt haben. Das Martyrium ereignete sich der Wohnung in Torgelow, in der Leonie gemeinsam mit ihrer Mutter, dem Stiefvater und ihrem zwei Jahre alten Bruder lebte. Am 12. Januar soll H. so heftig auf Leonie eingeprügelt haben, dass es zu Blutungen im Gehirn kam. Die Staatsanwaltschaft spricht von „massiver stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf“. Auslöser soll ein Streit zwischen David H. und Leonies Mutter gewesen sein. Obwohl sich Leonies Gesundheitszustand deutlich verschlechtert habe, das kleine Mädchen „Verhaltensauffälligkeiten und Orientierungslosigkeit“ zeigte, habe H. ganz bewusst nicht den Rettungsdienst alarmiert. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Tod des Kindes in Kauf genommen zu haben – „um die Entdeckung seiner vorangegangenen Gewalttätigkeiten durch eine mögliche Aussage der Kinder vor den Behörden zu verhindern“.

13 Verhandlungstage angesetzt

Das Landgericht hat zunächst 13 Verhandlungstage angesetzt. „Es sind gut 40 Zeugen geladen, zudem mehrere Sachverständige und Gutachter“, so Gerichtssprecher Schwantes. Der Tod des kleinen Mädchens hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Ende Januar kamen mehr als 400 Menschen zu einer Trauerfeier für die Sechsjährige. Welche Rolle die Mutter – Janine Z. – in dem Drama gespielt hat und warum sie nicht früher die Behörden eingeschaltet hat, um ihre Kinder zu schützen, ist noch Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Andreas Meyer