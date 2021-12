Neubrandenburg

Fast drei Jahre nach dem gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) soll die strafrechtliche Aufarbeitung am 2. Dezember fortgesetzt werden. Nachdem das Urteil gegen den Stiefvater rechtskräftig ist, muss sich nun die Mutter des Mädchens vor dem Amtsgericht Neubrandenburg verantworten.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wird der 27-Jährigen fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Sie soll trotz immer wiederkehrender Misshandlungen von Leonie und deren zweijährigem Bruder durch den Stiefvater nicht rechtzeitig Hilfe geholt haben.

Mädchen starb an Hirnblutungen

Das Mädchen war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der fünfköpfigen Familie in Torgelow gefunden worden. Der inzwischen 30-jährige Stiefvater hatte das Mädchen und den Bruder damals immer wieder misshandelt. Nach Einschätzung der Richter hatte der Deutsche an jenem Tag verhindern wollen, dass Leonie über seine Gewalttaten berichtet. In der Folge hatte er medizinische Hilfe für die lebensbedrohlich Verletzte um Stunden verzögert. Sie starb an Hirnblutungen.

Lesen Sie auch: Mörder-Stiefvater aus Torgelow muss lebenslang hinter Gittern bleiben

„Das war ein Verdeckungsmord durch Unterlassen“, hatte Richter Henning Kolf das abschließende Urteil begründet. Der Verurteilte hatte in zwei Prozessen keine Angaben gemacht. Die Mutter hatte - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - laut Gericht von den Misshandlungen berichtet. Der Stiefvater wurde wegen Mordes durch Unterlassen und Misshandlung zweier Schutzbefohlener zweimal schuldig gesprochen und bekam „lebenslänglich“. Der Bundesgerichtshof lehnte eine zweite Revision ab. (Az.: 6 StR 134/20)

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leonie hatte an dem Tag ihrer Mutter hinterhergehen wollen, die allein zum Einkaufen gegangen war. Das bemerkte der Stiefvater. Sie wurde „Opfer einer Bestrafungsaktion“, sagte der Richter. Der Bruder überlebte und lebt seither bei seinem leiblichen Vater, den die Mutter für den Verurteilten verlassen hatte.

Vier Verhandlungstage geplant

Das Amtsgericht hat auch wegen der Corona-Lage den Zugang zum Saal begrenzt und plant bisher mit vier Verhandlungstagen. Beobachter rechnen damit, dass der Anwalt der Mutter erneut den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Unklar ist bisher, ob der verurteilte Stiefvater als Zeuge aussagen soll. Das hängt nach Angaben einer Gerichtssprecherin - wie in solchen Fällen üblich - vom Aussageverhalten der Beschuldigten ab, die in einer betreuten Einrichtung lebt.

Auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen steht eine mehrjährige Haftstrafe. Anwälte halten eine Verurteilung der Frau wegen unterlassener Hilfeleistung auch für möglich.

Von RND/dpa