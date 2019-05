Zinnowitz

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat am Donnerstag noch einmal ihre Aussage zur Anklageerhebung im Mordfall Maria K. aus Zinnowitz präzisiert. Laut Sprecher Martin Cloppenburg soll bis Ende Juni/Anfang Juli die Anklage stehen. Entsprechend des gültigen Prozederes sei dann im September mit dem Beginn der Hauptverhandlung zu rechnen.

Derzeit würden beide Tatverdächtige noch durch Rechtsmediziner begutachtet, um festzustellen, ob es Einschränkungen bei der Schuldfähigkeit gebe. Da es sich zumindest bei einem der mutmaßlichen Täter um einen Heranwachsenden handelt, sei davon auszugehen, dass die Verhandlung vor der Jugendkammer des Landgerichtes stattfinden werde. Denkbar sei auch, dass der Prozess des erwachsenen Tatverdächtigen abgetrennt und dann öffentlich geführt werde.

Tatverdächtige sind geständig – geben aber verschiedene Versionen an

Die 18-jährige Maria K., die im dritten Monat schwanger war, wurde am 19. März in ihrer Wohnung im Ostseebad Zinnowitz erstochen aufgefunden. Dringend tatverdächtig sind die beiden Zinnowitzer Nicolas K. (19) und Niko G. (21). Sie sollen die junge Frau gemeinschaftlich in der Nacht zum 19. März ermordet haben.

Die beiden Tatverdächtigen sitzen derzeit in den Justizvollzuganstalten Neustrelitz und Stralsund in U-Haft. Beide sind geständig, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Nach wie vor geben sie aber unterschiedliche Varianten des Tathergangs an.

Cornelia Meerkatz