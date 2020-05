Fallada-Akte von 1926 entdeckt: Schriftsteller verprasste Geld für Alkohol und Frauen

Kiel/Stralsund

Im März 1926 zog der Schriftsteller Rudolf Ditzen (1893–1947), der unter dem Pseudonym Hans Fallada mit seinen sozialkritischen Romanen Weltruhm erlangte, wegen Unterschlagung und Betruges ins Strafgefängnis Neumünster ein. Zu diesem Zeitpunkt lagen mehrere Aufenthalte in Heilanstalten, Nervenkliniken sowie ein Gefängnisaufenthalt in Greifswald hinter dem damals 32-Jährigen. Die Haft in Neumünster muss auf Fallada einen läuternden Einfluss gehabt haben. Nach der Entlassung im Jahr 1928 beginnt für den bislang erfolglosen Autor die wohl stabilste und glücklichste Phase seines von Krisen durchzogenen Lebens. Nach Abstürzen, exzessiven Phasen des Morphin-Konsums und Alkoholmissbrauchs lernt er seine spätere Frau Anna Issel kennen. Er erhält eine Anstellung im Rowohlt-Verlag. 1932 erscheint Falladas Werk „Kleiner Mann, was nun“, ein Roman, der ihn weltberühmt machen sollte.

Hans Fallada Quelle: Ullstein bild

In Greifswald geborener Schriftsteller führte exzessives Leben

Nun stieß die Kieler Rechtsmedizinerin Johanna Preuß-Wössner auf das verschollen geglaubte forensisch-psychiatrische Gutachten des Gerichtsmediziners Ernst Ziemke, auf das das Schöffengericht Kiel am 26. März 1926 sein Urteil stützte. Der in Greifswald geborene Fallada, der sich 1925 als Rendant, eine Art Prokurist, auf Landwirtschaftsgütern im pommerschen Lübgust und auf dem Gräflich Hahnschen Gutsverwaltung in Neuhaus bei Lütjenburg über Wasser hielt, hatte Geld unterschlagen. Insgesamt ging es um 15 000 Reichsmark, die Fallada in Ausschweifungen bei Bordellbesuchen verjubelt und bei Alkoholexzessen verkneipt hatte. Am 18. September 1925 stellte sich Fallada der Polizei, die ihn in Haft nahm. Das psychiatrische Gutachten galt bislang als nicht nachweisbar. Somit blieb unklar, ob Falladas Manipulationsbemühungen – er versuchte Ziemke in einem Brief dazu zu bewegen, ihn nicht als geisteskrank nach § 51 StGB einzustufen, was eine Unterbringung in einer Heilanstalt zur Folge gehabt hätte – erfolgreich war oder ins Leere lief.

Alkohol und Frauen

In der von Preuß-Wössner in einem nicht katalogisierten Bestand des Landesarchivs Schleswig aufgespürten Akte finden sich Zeugenaussagen und ausführliche Einlassungen Ditzens, welche den Ablauf der über Monate dauernden Unterschlagungen und den Verbleib des Geldes wie auch seinen anhaltenden exzessiven Alkoholkonsum viel deutlicher erhellen als bislang bekannt. So bestätigte eine Prostituierte Ditzens ausschweifenden Lebensstil. „Sie schilderte beispielsweise ab 19. August 1925 wiederholte Bordellbesuche einschließlich eines Wochenendausfluges mit einem gemieteten Auto und nächtlichem Sexualkontakt zu drei Frauen gleichzeitig, wofür Ditzen allein 300 Mark zahlte“, zitiert die Rechtsmedizinerin aus der Ziemke-Akte. Zum Vergleich: sein Monatsgehalt als Rendant in Neuhaus betrug 200 Mark, in Lübgust hatte er nur 80 bis 100 Mark erhalten.

Akte enthält handschriftliche Manuskripte und Brief

Quelle: privat

Preuß-Wössner, die sich seit Jahren mit Ziemke medizinhistorisch beschäftigt, spürte die 46-seitige Akte nach gezielter Suche auf. Neben dem Gutachten und Zeugenaussagen umfasst die Mappe auch Kopien von Vorgutachten, Falladas handschriftlichen Brief sowie mehrere handschriftliche Manuskripte von Kurzgeschichten. „Ein elektrisierender, aufregender Moment“, beschreibt Preuß-Wössner den Fund. Dass die Akte irgendwo lagern musste, daran hatte die Rechtsmedizinerin kaum Zweifel. Erstaunt war sie dennoch über deren Umfang. „ Ziemke galt als sehr gewissenhafter Arbeiter, der alle Dokumente aufbewahrte“, so Preuß-Wössner, die als Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein quasi aktuell in der Nachfolge des Fallada-Gutachters Ziemke arbeitet. Die Akte, so stellte sich heraus, war 1989 zusammen mit anderen Unterlagen des Instituts für Gerichtliche Medizin ins Landesarchiv ausgelagert worden.

Autor schrieb im Gefängnis Kurzgeschichten

Als Rechtsmedizinerin richtet Preuß-Wössner den Blick weniger auf Falladas literarisches Schaffen in der Untersuchungshaft. Fallada – so geht es aus der Akte hervor – hatte den Untersuchungsrichter gebeten, sich in der Haft an den Arbeiten in der Anstalt beteiligen und in der Freizeit schriftstellerisch tätig zu sein dürfen, „um die Honorare für den Ausgleich des von ihm verursachten Schadens zu verwenden“. In diesem Zusammenhang dürften die handschriftlich verfassten und in der Akte gesammelten fünf Kurzgeschichten entstanden sein.

Hat Fallada Gutachter manipuliert?

Vielmehr stand für die Rechtsmedizinerin sowie den Stralsunder Forensiker und Co-Autor Jan Ambruster die Frage im Fokus, ob Fallada den Gutachter Ziemke erfolgreich manipulierte, um einem erneuten Aufenthalt in einer Heilanstalt, wie er ihn bereits 1911 erlebte, zu entgehen. In jenem Jahr hatte der Jenaer Psychiater Otto Binswanger dem 18-jährigen Ditzen nach einem als Duell inszenierten Doppelselbstmord mit seinem Freund Dietrich von Necker (1894-1911) eine Psychopathie in Verbindung mit Gemütsdepression sowie Zwangsgedanken eine krankhafte Geistesstörung nach § 51 attestiert. Anderthalb Jahre musste Ditzen in der Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Gemütskranke Kurhaus Tannenfeld zubringen.

Gutachter erkennt keine Geisteskrankheit

„Dass Ziemke sich durch Ditzens Bittbrief manipulieren ließ, lässt sich aus den Akten nicht belegen“, so Jan Armbruster, der vor wenigen Jahren bereits auf eine Fallada-Akte von 1921 aus der Provinzial-Heilanstalt Stralsund gestoßen war. Zwar sah der Gerichtsmediziner Ziemke in Fallada einen „ausgesprochen entarteten Psychopath(en)“, dessen „Hemmungen gegen verbrecherische Antriebe noch weiter durch den übermäßigen Alkoholgenuss geschwächt worden sind.“ Eine krankhafte Störung der Geistestätigkeit, die eine freie Willensbestimmung ausschloss und die im Sinne des Paragrafen 51 Strafgesetzbuch eine Einweisung in eine Heilanstalt erforderlich gemacht hätten, konnte der Sachverständige in seinem Gutachten vom 14. Februar 1926 nicht erkennen.

Ziemke, und da sind Preuß-Wössner und Armbruster nach dem Aktenstudium sicher, habe sich bei der Begutachtung nicht auf ein entsprechendes, als Manipulationsversuch zu wertendes Schreiben von Ditzen bezogen, sondern vielmehr auf die Einschätzung der Zeugen, deren Aussagen Teil der Akte sind. Genau darauf hob auch das Gericht in seinem Urteil ab, das die Raffiniertheit der Handlungsweise von Ditzen als strafverschärfend wertete und die Haftstrafe anordnete.

