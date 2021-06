Selbstversuch - Fallschirmspringen in MV: So fühlt sich der Fall aus 3000 Metern Höhe an

Es ist der Traum eines jeden Adrenalinjunkies: Der Sprung aus einem Flugzeug in 3000 Metern Höhe. OZ-Reporterin Susanne Gidzinski hat zum Saisonstart in MV den Selbstversuch gewagt. Wie sie ihren ersten Höhenrausch empfunden hat – mit Bildergalerie.