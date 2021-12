Falsche Masken-Atteste: Dierhagener Arzt stellt auch nach Urteil gegen ihn Fake-Belege aus

Dierhagen

Der wegen der Ausstellung von falschen Maskenattesten rechtskräftig verurteilte Allgemeinmediziner Joachim Bennien aus Dierhagen (Vorpommern-Rügen) praktiziert vorerst weiter. Autos mit einheimischen und fremden Kennzeichen aus West- und Süddeutschland parkten auch am Dienstag vor seiner Praxis. In seinem Sprechzimmer führte der Mediziner wieder Gruppenberatungen durch.

„Uns liegen Beschwerden von Anwohnern der betroffenen Straße vor, weil ihre Zufahrten zugeparkt werden“, sagte Bürgermeisterin Christiane Müller (Bündnis für Dierhagen). Zu dem, was in der Praxis geschieht, könne sie sich nicht äußern. Nachdem die OZ berichtet hatte, wie Bennien Fake-Atteste in größerem Stil ausstellt, war ein TV-Team vor Ort, das mit seinem Bericht die OZ-Recherchen bestätigte. Anwohner berichten, dass aufgrund der Berichterstattung inzwischen weniger Menschen zu dem Arzt in den Ortsteil Dändorf reisen.

Schulamt erkennt Bennien-Atteste nicht mehr an

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat einen Strafbefehl wegen der Ausstellung falscher Maskenbefreiungen erlassen, der mittlerweile auch rechtskräftig ist. Als Konsequenz daraus erkennt das Schulamt Rostock die von Bennien ausgestellten Maskenbefreiungen nicht mehr an, wertet diese als „Gefälligkeitsatteste“. Ein weiteres Verfahren läuft. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der Ausstellung falscher Impfbescheinigungen gegen den Arzt“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Marc Engelhardt am Dienstag.

Bennien selbst sieht sein Vorgehen durch das Recht gedeckt. „Ich versuche, die Leute mit ärztlichen Informationen gegen das Impfen auszustatten“, argumentierte er Anfang Dezember gegenüber der OZ. Das Impfen bleibe ein Angebot, auch wenn die Impfpflicht komme.

Impfpflicht verfassungskonform

Ein am Dienstag vorgestelltes Gutachten der AOK Nordost kommt indes zu dem Schluss, dass eine Impfpflicht verfassungskonform ist. „Eine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 verfolgt einen legitimen Zweck“, sagt der Verfassungsrechtler und Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Beirats der AOK Nordost, Dirk Heckmann. „Sie ist geeignet, angemessen und auch erforderlich, weil eine hohe Impfquote als beste Option zur Rückführung der Pandemie in ein beherrschbares Infektionsgeschehen gilt.“ Der Beirat empfiehlt allerdings begleitende Maßnahmen. Die Menschen müssten weiter überzeugt und unberechtigte Zweifel zerstreut werden, so dass die Pflicht als Recht und nicht als Unrecht wahrgenommen werde, so Heckmann.

Verschiedene Strafen möglich

Die Ärztekammer befasst sich eigenen Angaben zufolge inzwischen mit möglichen berufsrechtlichen Konsequenzen. Seit einigen Tagen liegt der Kammer laut einer Sprecherin der rechtskräftige Strafbefehl der Staatsanwaltschaft gegen Bennien vor. Dieser müsse nun bewertet werden. Grundsätzlich drohen bei einem berufsrechtlichen Verfahren verschiedene Optionen: von einer Rüge bis zur Empfehlung, ihm die Approbation abzuerkennen. Die Aberkennung aussprechen kann allerdings nur das Landesamt für Soziales und Gesundheit als Zulassungsbehörde. Auch dort ist mittlerweile nach Angaben der Sprecherin der rechtskräftige Strafbefehl eingetroffen.

Von OZ