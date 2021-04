Falsche Maskenatteste auch in MV: Das sagt die Ärztekammer zu den Vorwürfen

Rostock

Ob im Nahverkehr, in den Innenstädten oder im Supermarkt: Seit mehr als einem Jahr gilt in MV die Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie, nur in dringenden medizinischen Gründen können sich Menschen davon befreien lassen.

Der Ärztekammer MV erhält jedoch vereinzelt Hinweise auf unrechtmäßige Atteste. „Der Ärztekammer liegen einige Beschwerden vor“, sagt Vizepräsident Wilfried Schimanke. Dabei handele es sich um Hinweise Dritter – etwa anderen Ärzten und Patienten – die sich konkret allerdings nur gegen wenige Mediziner richten. „In der Bevölkerung sind solche Ärzte meist gut bekannt“, sagt er.

Jüngst hat es aus anderen Bundesländern – etwa Berlin oder Sachsen – Berichte über Ermittlungen gegen Ärzte gegeben. Schimanke sieht hinter solchen Gefälligkeitsattesten vor allem ideologische Hintergründe bei Arzt und Patient. Angesichts der bereits während des Studiums erworbenen Kenntnisse in der Hygiene sei es besonders verwerflich, wenn Verstöße dagegen gefördert werden. Könnte ein solcher Fall nachgewiesen werden, drohen berufliche Sanktionen. „Die Ärztekammer verfügt jedoch nur über wenige Möglichkeiten, echte Verstöße zu sanktionieren, weil entweder Beweisschwierigkeiten bestehen oder das Hausrecht eines Arztes in seiner Praxis dem entgegenstehen“, sagt der Vizepräsident.

Schaden für Berufsstand

Das Verhalten sei in jedem Fall ethisch und moralisch verwerflich. „Mit einem falschen Attest macht sich der Arzt vielleicht beim Patienten beliebt, dem ärztlichen Auftrag, dem ärztlichen Ansehen und letztlich dem gesamten Berufsstand fügt er einen schwer kalkulierbaren Schaden zu“, kritisiert Schimanke.

Dem stimmt Stefan Zutz, Hausarzt in Neubukow zu. „Ich sehe die Gefahr, dass so langfristig die Wertigkeit eines ärztlichen Attestes untergraben werden könnte. Jeder Hausarzt hat ein ureigenes Interesse, nichts Falsches zu attestieren“, sagt der Vorstand des Hausärzteverbandes, der von einigen prominenten Einzelfällen gehört hat. „Ein großes Problem mit falschen Attesten gibt es in MV aber nicht. Die sehr große Mehrheit hält sich an die Vorgaben“, betont er.

Lungenkrankheiten: Maske schützt

Man müsse ganz klar fragen, wo das Motiv einer Befreiung liegt. „Wenn jemand die Maskenpflicht einfach für Unsinn hält, ist das natürlich kein Grund.“

Zutz betont, dass viele Patienten, die ein Anrecht auf eine Befreiung haben, oft dennoch eine Maske tragen wollen. „Die, die schwer erkrankt sind, sollten sich schützen, da sie im Falle einer Infektion schwer erkranken würden.“ Eine Ausnahme bestehe, wenn Betroffene, die schwer atmen können, mit Mund-Nasen-Schutz noch weniger Luft bekommen. „Dann sollte derjenige ohnehin so gut es geht vermeiden, sich in Situationen zu begeben, in denen er eine Maske bräuchte.“

Trotz berechtigten Attests: Beschimpfungen und Angriffe

Der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, weist indes erneut auf die Schwierigkeiten hin, die Menschen mit Behinderungen in solchen Situationen haben. Er warnt davor, Betroffene durch eine unterschiedslose Durchsetzung der Maskenpflicht zu diskriminieren, und fordert die Wirtschaft auf, sensibel vorzugehen. Es fehle an einer aktiven Antidiskriminierungsstelle auf Landesebene.

Verstärkt haben den Bürgerbeauftragten im vergangenen Jahr Beschwerden von Menschen erreicht, die trotz Attest aus Geschäften verwiesen worden seien. „Die Betroffenen berichten hier teilweise von Beschimpfungen oder sogar tätlichen Angriffen. Das trifft diese Menschen, die ohnehin durch ihre Behinderung oder chronischen Erkrankung leiden, umso stärker. Sie ziehen sich zurück und trauen sich gar nicht mehr, in Geschäfte zu gehen.“

Unternehmen haben Hausrecht

Auch wenn die Landesregierung mit ihrer Corona-Verordnung bestimmte Ausnahmen von der Maskenpflicht zulässt – Geschäftsinhaber können jedoch im Rahmen ihres Hausrechts weitergehende Regelungen treffen. So weist etwa die schwedische Möbelkette Ikea auf ihrer Internetseite auf die Maskenpflicht hin. Das Tragen einer FFP-2- oder einer medizinischen Maske sei auf dem gesamten Gelände verpflichtend. „Das gilt auch für den Fall, dass ein ärztliches Attest vorliegt“, heißt es.

Anders ist das in den Filialen von Edeka. „Die Empfehlung zum Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Raum unterstützen wir grundsätzlich“, sagt Sprecher Max-Jendrick Sachau. „Selbstverständlich gewähren wir Personen, die unter die genannte Ausnahmeregelung fallen, ebenfalls den Zutritt. Voraussetzung ist ein Nachweis durch eine ärztliche Bescheinigung.“

Kompromisslösungen bei körpernahen Dienstleistungen

Maskenbefreiungen stellen insbesondere Anbieter körpernaher Dienstleistungen, wie etwa Friseure, vor Herausforderungen. „Am Anfang haben wir Atteste akzeptiert. Aber mittlerweile haben wir uns zum Schutz der anderen Kunden und Mitarbeiter im Tagesgeschäft dagegen entschieden“, sagt etwa Friseurin Ines Tietböhl aus Demmin. Die Landesinnungsmeisterin des Friseurhandwerks bietet Betroffenen jedoch einen Kompromiss. „Wenn Kunden mit Befreiung kommen, haben sie die Möglichkeit, einen Termin außerhalb der Öffnungszeiten zu vereinbaren, wenn keine anderen Kunden im Salon sind.“ In dem Falle würde der Friseur mehr Schutzkleidung tragen – was mit Mehrkosten für die Dienstleistung verbunden ist.

Von Katharina Ahlers