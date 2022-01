Rostock

Die Polizei hat drei Fandungsfotos veröffentlicht, die den Tatverdächtgigen für Messerattacken in Rostock zeigen. Zu sehen ist ein Mann, der in der Ospa-Filiale in der Berthold-Brecht-Straße in Rostock-Evershagen versucht, mit den gestohlenen EC-Karten Geld abzuheben. Die Fotos sind vom Sonntag. Nach Angaben der Beamten steht der Mann im Verdacht, kurz zuvor als falscher Paketbote zwei Menschen angegriffen und ausgeraubt zu haben.

Das Gesicht der Person ist durch einen Mundschutz halb verdeckt, außerdem trägt der Mann eine Kapuze. Die Jacke ist dunkel, die Hose hat Camouflage-Optik. Außerdem trägt der Verdächtige weiße Adidas-Turnschuhe und einen dunklen Rucksack auf dem Rücken.

Das Foto zeigt, wie der Tatverdächtige versucht, mit den gestohlenen EC-Karten Geld in der Ospa-Filiale in der Berthold-Brecht-Straße in Rostock-Evershagen abzuheben. Quelle: Polizei

Anschließend verlässt der Mann die Bankfiliale wieder. Quelle: Polizei

Wer diesen Mann erkennt und Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei.

Zwei Menschen in Evershagen niedergestochen

Am Sonntagnachmittag waren erst eine 66 Jahre alte Frau und danach ein 82-jähriger Mann im Stadtteil Evershagen niedergestochen und beraubt worden. Die Frau wurde an ihrem Wohnhaus angegriffen, der Senior knapp eine Stunde danach wenige Straßen weiter an einem Mehrfamilienhaus, wo der 82-Jährige auch wohnt. Laut Polizei erlitten beide Opfer Schnittverletzungen, müssten inzwischen aber nicht mehr stationär versorgt werden. Die Frau des 82-Jährigen hatte zudem einen Schock erlitten.

Der Täter stand nach Angaben der 66-Jährigen wohl mit einem Paket vor dem Haus, um den Eindruck zu erwecken, er wäre ein Paketbote. Als die Frau nach draußen ging, wurde sie den Angaben zufolge mit einem Messer attackiert. Danach habe der Täter ihre Handtasche entwendet. Diese wurde später gefunden, daraus fehlte laut Polizei eine Scheckkarte. Auch dem 82-Jährigen wurde eine Scheckkarte geraubt. Mit beiden Bankkarten soll der Mann danach versucht haben, Geld in einer Bank im gleichen Stadtteil zu holen. Mittlerweile hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht, die den Tatverdächtigen bei dem Versuch, Geld abzuholen, zeigen sollen.

Dritter Vorfall in Lütten Klein – gibt es einen Zusammenhang?

Am Montag ereignete sich zudem ein ähnlich gelagerter dritter Fall, bei dem es aber beim Versuch blieb. „Die Art und Weise dabei lässt vermuten, dass es sich um den Täter vom Vortag handeln könnte“, sagte die Polizeisprecherin. Ein Mann hatte sich am Montag als Paketbote ausgegeben und wollte Zugang zur Wohnung einer 31-jährigen Frau im Stadtteil Lütten Klein, was ihm die Frau aber versagte. Die Angaben der 31-Jährigen könnten auf den Gesuchten vom Sonntag passen, hieß es.

Von OZ