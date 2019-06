Rostock

Ist ein falscher malaysischer Prinz in MV unterwegs, um mit Unternehmern aus unserem Land in Kontakt zu treten? Dieser Verdacht erhärtet sich nun. Denn Anfang des Monats besuchte ein junger Mann den Nordosten, der sich als Adeliger aus dem asiatischen Staat vorstellte und in Rostock Firmenchefs traf. Einige waren sogar extra aus Bayern angereist. Sie sollten die Chance erhalten, geschäftliche Beziehungen in den südostasiatischen Raum aufzubauen.

Doch nun gibt es Hinweise, dass der angebliche Prinz, der sich als Mohd Amzari Bin Abas ausgibt, gar keiner ist: „An der malaysischen Botschaft sind wir mit dem von Ihnen genannten Namen nicht vertraut. Wir können mit fast 100 Prozent Sicherheit sagen, dass Herr Amzari Abas zumindest kein Angehöriger einer der neun malaiischen Königsfamilien ist“, sagt Pressesprecherin Nicole Zeisig.

Botschaft wusste nichts von dem Besuch

Besonders pikant ist, dass die Botschaft nicht einmal über den Besuch von Herrn Mohd Amzari Bin Abas informiert worden war. „Wir haben selbst und zu unserer eigenen Überraschung aus Ihrer Zeitung davon erfahren.“

Bei einem solchen Besuch sei es üblich, dass die Botschaft Kenntnis davon habe. „Wir fordern dann zusätzliche Sicherheit an oder informieren zumindest die regionalen Polizeibehörden“, sagt Nicole Zeisig. Bei Bedarf werden Lande- oder Überfluggenehmigungen eingeholt.

Frank Marco Günzel hat seinen Gast persönlich vom Flughafen abgeholt:

Titel im Namen lässt aufhorchen

Und auch weitere Details scheinen suspekt: „Normalerweise tragen die unmittelbaren Mitglieder der königlichen Haushalte in Malaysia ein Präfix vor ihrem Namen“, sagt Nicole Zeisig. In der Regel seien das etwa Raja, Tengku oder Tunku. Wäre Mohd Amzari Bin Abas ein Prinz, hätte er einen von diesen Titeln genannt. Doch er legte Wert auf den Titel „Sutan“. „Das kommt mir sehr komisch vor“, sagt Nicole Zeisig. Eine solche Titelbezeichnung ist der Botschaft nicht bekannt. Da seien die Zweifel durchaus berechtigt.

Auf Einladung eines Geschäftsmannes

Unternehmensstratege Frank Marco Günzel hatte den vermeintlichen Prinzen zu sich eingeladen. Er selbst war vor zehn Jahren das erste Mal in Malaysia – und ist begeistert von den Strukturen vor Ort, die weniger hierarchisch sind als in Deutschland. „Die Mitglieder der Königsfamilien sind sehr gut vernetzt“, sagt er. Sie verfügten über Kontakte bis in die hohen politischen Ämter hinein. Baue man mit Amzari Geschäftskontakte auf, habe man direkten Zugang zu wichtigen Entscheidern im Land, sagt er. Günzel war sowohl am Montag als auch am Dienstag für die OZ nicht erreichbar.

Der Geschäftsmann kennt Herrn Mohd Amzari Bin Abas bereits aus früheren Projekten, wie er selbst sagt. „Prinz Amzari Al Abas gehört zu einer alten Monarchie.“ In Malaysia gebe es verschiedene Monarchien, die zwar nicht an der politischen Macht seien, aber eben doch Einfluss haben.

Neun Königshäuser in Malaysia

Zumindest diesen Punkt kann die Botschaft bestätigen: „Aufgrund der Tatsache, dass es in Malaysia so viele Monarchien gibt, es es schwer zu sagen, ob es sich bei dem Mann um einen Prinzen handelt.“ Insgesamt gibt es in dem südostasiatischen Staat neun Königshäuser. Weitere malaiische Königshäuser bestehen auf dem malaysischen Archipel, zu dem auch die Insel Borneo zählt.

Identität völlig unklar

„Wenn Herr Amzari sich als Prinz von Malaysia vorgestellt hat, wäre es interessant zu erfahren, aus welchen königlichen Haushalt in Malyasia er stammt“, sagt Nicole Zeisig. Um seine genaue Identität zu klären, benötigt die Botschaft den vollständigen Namen, wie er im Reisepass steht.

„Solange können wir nicht bestätigen, dass er Malaysier ist, geschweige denn ein malaysischer Prinz“, sagt Nicole Zeisig. Aufgrund des von ihm selbst angegebenen Namens, sei er jedenfalls nicht sofort als Mitglied eines königlichen Haushalts erkennbar.

Rotierende Monarchie

Malaysia ist eines der wenigen Länder mit einer Wahlmonarchie. Der jeweilige König wird nicht durch Erbfolge, sondern durch ein rotierendes System bestimmt. „Alle fünf Jahre wird vom Rat der Sultane einer ernannt, um König für Malaysia zu sein“, sagt Nicole Zeisig.

So präsentiert sich der „Prinz“ aus Malaysia bei Facebook:

