Falsches Zitat: AfD-Mitarbeiter aus MV muss Geldstrafe an Renate Künast zahlen

Schwerin/Frankfurt

Ein Urteil des Landgerichts Frankfurt zu Hass im Internet reicht bis nach MV. Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat im Streit gegen Henning Hoffgaard Recht zugesprochen bekommen. Hoffgaard ist seit 2017 Büroleiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm, war zuvor Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Schwerin.

Er soll im Jahre 2015, also vor Beginn seiner Arbeit für die AfD, Künast im Internet über den Kurznachrichtendienst Twitter zum Thema Sexualität gegenüber Kindern diskreditiert haben. Dafür belegte ihn das Landgericht mit einer Geldstrafe von 3000 Euro.

Gericht: Hoffgaard hat „bewusst unvollständig berichtet“

Auslöser für den Rechtsstreit war eine Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus im Jahre 1986. Ein CDU-Abgeordneter hatte eine andere Abgeordnete gefragt, wie sie zu einem Antrag der Grünen in Nordrhein-Westfalen stehe, die Strafandrohung wegen sexueller Handlungen an Kindern aufzuheben.

Ein Zwischenruf Künasts lautete nach Gerichtsangaben: „Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist.“ Dies habe Hoffgaard knapp 30 Jahre später nach einem Zeitungsbericht aufgegriffen. In einem Tweet habe er geschrieben: „ Renate Künast 1986 zum Thema Sex mit Kindern: ,Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist.’“

„Der Beklagte hatte ein Zitat von Frau Künast zwar richtig wiedergegeben, jedoch hatte er bewusst unvollständig berichtet“, begründet Gerichtssprecherin Isabel Jahn das Urteil. Eine Klarstellung Künasts habe gefehlt. Das Gericht bemängele, dass dadurch „bei einem Durchschnittsleser ein falscher Eindruck entstehen könne“. In den 80er Jahren gab es im Umfeld der Grünen und in der Partei Bestrebungen, freiwilligen Sex zwischen Kindern und Erwachsenen nicht mehr zu bestrafen. In der Öffentlichkeit, aber auch bei den Grünen selbst gab es dagegen heftigen Widerstand.

Weiteres Urteil: 10 000 Euro Strafe für falsches Zitat

In einem weiteren Fall verurteilte das Landgericht Frankfurt einen Rechtsextremisten aus Halle zu 10 000 Euro Geldstrafe. Es sah als erwiesen an, dass Künasts Zitat über Facebook bewusst falsch wiedergegeben wurde. Laut Gericht können beide Beklagte gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

Künast : Grenze für das Erfinden von Zitaten für Hetze gesetzt

Renate Künast äußerte sich zufrieden über die Urteile. So werde der Methode des Erfindens von Zitaten, um Hass und Hetze zu schüren, eine deutliche rechtliche Grenze gesetzt. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen ist seit Jahren rechter Hetze im Internet ausgesetzt.

In einem ersten Versuch scheiterte sie mit Klagen vor dem Landgericht Berlin. Medienberichten zufolge hat sie weitere Klagen angekündigt. Künast ist Bundestagsabgeordnete der Grünen. Sie war von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Henning Hoffgaard hat bisher nicht auf eine OZ-Anfrage reagiert.

Von fp/RND/dpa