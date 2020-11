Familie Zarnikow, Hohen Wangelin: „Schule Zu Hause ist eine echte Herausforderung“

Hohen Wangelin

Wenn die Kinder von Torsten Zarnikow (43) und Iris Kochan (31) aus dem Fenster blicken, sehen sie einen Bolzplatz, Wiese und zwei windschiefe Tore. Verlockend ist das. Doch betreten dürfen sie den Platz nicht. Aus Sicherheitsgründen gesperrt. Jetzt in Corona-Zeiten, wenn einige ihrer vier Kinder zu Hause bleiben müssen, ist der Anblick des Bolzplatzes natürlich eine doppelte Tortur.

„Wir sind so ’ne Art neues Familienmodell.“

Torsten und Iris leben in einer Doppelwohnung in Hohen Wangelin an der Mecklenburgischen Seenplatte. Er ist im Landeselternrat Vorsitzender der Arbeitsgruppe Inklusion. Für Familien mit behinderten Kindern oder Kindern mit Förderbedarf sei die Corona-Zeit sehr belastend, sagt Zarnikow. Sein Sohn Erik (16) hat ADHS und ist Autist. Tagsüber geht er in die Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Sietow. Im ersten Lockdown war es für die Familie eine echte Herausforderung, alles unter einen Hut zu bekommen. „Wir sind so ’ne Art neues Familienmodell“, sagt Zarnikow.

Felix (14) lernt jeden Tag zu Hause mit dem PC über die Plattform „It’s Learning“. Er vermisst seine Freunde. Seine Hobbys Angeln und Zeichnen kann er auch jetzt ausüben. Quelle: Martin Börner

Felix ist 14 und geht auf eine Regionale Schule. Er wird im Distanzunterricht beschult. Er ist zu Hause – wie auch seine Schwester Marie, die eine Diagnose für die Förderschule hat und in die zweite Klasse geht. Marie hat ebenfalls Distanzunterricht, weil sie eine Schulbegleitung hat, die krank ist, und die Einzelbeförderung abgelehnt wurde. Die siebenjährige Maja geht täglich in die Grundschule. Ein ziemliches Durcheinander aus Präsenz- und Digitalunterricht, Inklusion, Förder- und Normalunterricht, das die sechsköpfige Familie täglich bewältigt. Im ersten Lockdown ist Torsten Zarnikow mit seinen und Kindern aus der Nachbarschaft jeden Tag in den Schrebergarten gegangen. Er hatte eine Tafel in die Laube gestellt und mit ihnen Unterricht gemacht. Aber jetzt, im November? Iris Kochan, Hausfrau und Mutter, sagt: „Ja, wo willst du denn im Winter mit den Kindern hin? Die müssen raus!“

Distanzunterricht ? „Das ist sehr lehrerabhängig.“

Zum Distanzunterricht sagt Torsten Zarnikow: „Das ist sehr lehrerabhängig. Es gibt Lehrer, die sind, so wie die sehr engagierte Klassenlehrerin von Felix, oft da und im Chat gut erreichbar. Dann gibt es Lehrer, die Arbeitsblätter verteilen, die wir ausdrucken. Distanzunterricht ist ein Werkzeug. Und wir – Lehrer, Eltern, Schüler – müssen lernen, damit umzugehen. Was ich bemängeln möchte: Wenn das Kind im Distanzunterricht ist, sollte die Einzelschulbegleitung auch mit nach Hause kommen können. Das geht in anderen Bundesländern, aber nicht in MV, weil es nicht als Unterricht angesehen wird, wenn sie zu Hause ist. Die Arbeit über die Anton-App von Marie funktioniert gut. Ich kann übers Handy kontrollieren, ob sie gearbeitet hat, aber nicht, ob sie Videos geguckt hat. Felix arbeitet mit It‘s learning und YouTube. Gleichzeitig habe ich für ihn Lernhilfe beantragt, da er eine Lese-Rechtschreib-Schwäche hat, die ihm die reine Arbeit am PC erschwert.

Torsten Zarnikow: „Alles ist besser als Schulschließung.“

Es ist auch nie ganz einfach, die Kinder morgens zu motivieren. Da wäre es besser, wenn man feste Unterrichtszeiten hätte. Eltern schaffen es, die Kinder 14 Tage zu motivieren. Dann haben die keine Lust mehr. Im Klartext reden wir doch davon, die Schulpflicht zu Hause auszuüben. Bei Eltern, die arbeiten, geht das nicht noch mal mit einem erneuten Lockdown. Das hängt auch sehr vom Alter des Kindes ab. Ich kann doch eine Achtjährige nicht den Tag über allein lernen lassen. Ich weiß nicht, wie Eltern mit mehr als einem Kind das bewältigen sollen, wenn sie berufstätig sind. Für den Unterricht habe ich jedem Kind ein Einstiegstablet und gebrauchte Laptops besorgt, weil auf dem Tablet die Bildschirmfläche zu klein ist. Wenn es noch mal zu Schulschließungen kommt, kriegen wir ein Problem. Alles ist besser als Schulschließung. Ich favorisiere das Hybridmodell: ein Tag Schule, ein Tag zu Hause Aufgaben erledigen.“

Von Michael Meyer