Dranske

Die Sektkorken knallen, Familie und Freunde umarmen sich, wünschen sich ein gesundes, neues Jahr. Draußen steigen die Raketen in die Luft, im TV läuft die Übertragung vom Brandenburger Tor, vor dem tausende Menschen feiern. Fast jeder Jahreswechsel läuft bei Familie Straßberger aus Dranske auf der Insel Rügen ähnlich ab. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Feuerwerk gibt es nicht, viele Gäste kann die Familie in diesem Jahr auch nicht einladen.

Dennoch wollen Stephanie, Lukas (16) und Lenny (1) nicht auf einige Traditionen zu Silvester verzichten. Ein Freund wird zu Besuch kommen, erzählt die alleinerziehende Mutter. Mehr Gäste seien in diesem Jahr nicht möglich. „Ich halte mich da an die Regelungen.“ In kleiner Runde startet die Familie dann ins neue Jahr. Gemütlich soll es werden, so viel stehe fest. Der OZ geben die Straßbergers fünf Tipps, wie die Feier trotzdem schön wird.

Anzeige

1. Deko muss sein

Auch wenn die Party in diesem Jahr ausfällt, schmückt die Familie die Wohnung bunt. Luftballons, ein paar Luftschlangen und Konfetti liegen bereit, verrät Stephanie. „Es macht Spaß, zu dekorieren“, sagt die Mutter. Und für den kleinen Lenny sei es auch eine Freude, mit den bunten Luftballons zu spielen und die Papierschlangen in der Luft fliegen zu sehen. Wenn die Wohnung festlich geschmückt ist, dann käme die Partystimmung fast von allein.

2. Zeit zum Schlemmen

Bei Familie Straßberger wird den ganzen Abend geschlemmt, verraten sie. Bereits am Nachmittag wird das Raclette-Büfett eröffnet. Shrimps, Würstchen oder Gemüse kommen in die Pfännchen. „Schon das Schnippeln der Zutaten fürs Raclette kann zu einem Erlebnis werden, wenn alle mit anpacken“, erzählt Stephanie. Kleine Wettbewerbe, beispielsweise wer seine Zutat am schnellsten schneidet, würden das Stehen in der Küche erträglicher machen. „Naschen ist dabei natürlich erlaubt“, fügt die Mutter mit einem Augenzwinkern hinzu.

Lesen Sie auch:

Gleiches ginge mit einem Fondue. Das Gute an solch einem leichten Essen sei, dass der Raclette-Grill oder auch der Fondue-Topf über den Abend immer wieder angeschaltet werden könne – für den kleinen Hunger zwischendurch. „Wenn es denn dazu kommt“, sagt Stephanie weiter. „Nach dem Essen machen wir nämlich den Schokobrunnen an und dippen den restlichen Abend Obst und andere Leckereien in die Schokolade.“ Am Neujahrsmorgen wird es selbst gemachte Berliner zum Frühstück geben.

3. Filmmarathon statt Dinner for one

Anstatt im TV Musikshows zu schauen und die beliebten Silvesterklassiker „Die Feuerzangenbowle“ und „Dinner for one“ in gefühlter Dauerschleife laufen zu lassen, wird Familie Straßberger Filme schauen. Eine Filmauswahl haben sie noch nicht getroffen, vermutlich werde es aber auf die Harry Potter oder auf Disney Filme hinauslaufen.

„Wir richten uns danach, ob Lenny dann schon schläft oder nicht. Wenn nicht, schauen wir Kinderfilme“, meint die Mutter. Ohne viel Hektik und Stress soll der Abend verlaufen, gemütliches Beisammensitzen reiche dieses Silvester. „Und wenn der Kleine schläft, packen wir nebenbei noch ein paar Gesellschaftsspiele aus.“ UNO-Karten, Legosteine oder die interaktive Murmelbahn werden dann ausgepackt. „Rommé oder Mau-Mau spielen geht auch in jedem Alter“, sagt Stephanie.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

4. Alternative Treffen

Für Sohn Lukas wäre dieses Jahr das erste Silvester gewesen, welches er nicht zu Hause verbringt. Eigentlich wollte der 16-Jährige zu Freunden nach Berlin fahren, mit ihnen gemeinsam am Computer spielen und dann in der Hauptstadt ins neue Jahr starten. Aber seine Pläne änderten sich. „Das ist schon ein bisschen schade“, sagt Lukas. Aber er hat eine Möglichkeit gefunden, trotzdem mit seinen Freunden Silvester zu verbringen – digital.

„Wir wollten eh zocken und machen das jetzt an unseren Computern zu Hause, unterhalten uns dann per Videochat“, verrät er. In den Spielpausen hätten sie dann Zeit, sich über Gott und die Welt zu unterhalten, wie er sagt. Auch mit der Oma wird es vermutlich einen Videochat geben, verrät Mama Stephanie. „Das ist das einfachste Mittel, um sich in diesen Zeiten zu sehen.“

5. Wunderkerzen statt Feuerwerk

Dieses Jahr ist nur Kleinstfeuerwerk im Handel erhältlich, in einigen Regionen sind Raketen und Böller sogar verboten. „Das ist schon schade, wir haben uns gern Feuerwerk angeschaut“, sagt Stephanie. Selbst Feuerwerk gezündet hätten sie selten. Als Alternative haben sie dieses Jahr nur Wunderkerzen gekauft. „Reicht ja eigentlich auch.“

Sie sei gespannt, wie der Kleine auf die Wunderkerzen reagiere. Im vergangenen Jahr sei er noch zu klein gewesen, habe Silvester fast komplett verschlafen. „Aber in diesem Jahr bekommt er ja schon mehr mit.“ Auch Tischfeuerwerk oder Knallerbsen sind erlaubt. „Ältere Kinder haben sicherlich Freude damit“, sagt Stephanie.

Von Stefanie Ploch