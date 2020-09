Familie aus Stralsund verzweifelt: Bestens integriert und doch droht die Abschiebung

Stralsund

Als sie die Info erhielten, waren Nataliia O. und ihr Mann Vitalii fassungslos. Ihr Anwalt hatte Ende vergangener Woche mit der Ausländerbehörde telefoniert. Ihm wurde mitgeteilt, dass eine sogenannte Ermessenduldung nicht erteilt werde und dementsprechend eine Abschiebung der in Stralsund lebenden Familie jeden Tag vollzogen werden könne. Dann flossen Tränen und immer wieder stellten sie sich die Frage: Warum nur? Hatten sie nicht alles getan, was der deutsche Staat wünscht, um eine Bleibeperspektive zu bekommen?

Die junge Familie kam im Oktober 2014 nach Deutschland. Mit Blick auf ihren Lebenslauf hierzulande können sie ohne Übertreibung als Musterbeispiel für Integration bezeichnet werden. Zunächst absolvierten sie einen Integrationskurs, den sie sogar aus eigenen Mitteln finanzierten. Nataliia, heute 33 Jahre alt, ließ sich zur Wirtschaftsfachwirtin weiterbilden, arbeitete als Fachassistentin bei der Agentur für Arbeit und hat seit Februar 2018 einen Job als kaufmännische Angestellte – unbefristet.

Bachelor mit 1,8 in Maschinenbau

Vitalii (34) hat sich bei den Tafeln in Grimmen und Stralsund engagiert und ist bei der Fahrradwerkstatt der Auferstehungskirche aktiv. 2016 nahm er ein Maschinenbaustudium an der Hochschule Stralsund auf und machte im Sommer seinen Bachelor mit der Note 1,8. Nebenbei hat er als studentische Hilfskraft und bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Beide sprechen sehr gutes Deutsch. „Wir versorgen uns vollständig selbst seit 2017 und beziehen überhaupt keine Leistungen“, sagt Nataliia. „Noch nicht mal Kindergeld.“

Ihre Tochter ist mittlerweile acht Jahre alt und geht in die dritte Klasse der Gagarinschule. Seit drei Jahren ist die Mutter dort Mitglied im Elternrat, so wie sie es vorher auch schon in der Kita war. Außerdem engagiert sie sich seit 2016 in der Migrantinnenorganisation Tutmonde und ist in dem Verein seit fast eineinhalb Jahren im Vorstand.

„Die kleine Seele leidet“

Ihre Tochter habe die Frage gestellt, warum sie nicht hierbleiben dürften. „Sie versteht schon sehr viel und man merkt schon, dass die kleine Seele leidet.“ Doch auch die Mutter berichtet von schlaflosen Nächten. „Wir wollen doch nur ein normales Leben führen – ohne Angst.“

Geflohen sind sie vor dem Konflikt im Osten der Ukraine. Dort hatten sie ein Haus, ein Auto, ihre Tochter war zwei Jahre alt. „Wir haben beide beim Zoll gearbeitet“, blickt Nataliia zurück. Doch dann kam der Krieg in die Region Donezk, wo Separatisten gegen die ukrainische Armee kämpften. Vitalii berichtet, dass er Bilder im Kopf habe von einem ausgebrannten Auto am Fahrbahnrand, in dem sich noch die Leichen der Insassen befanden. Als eines ihrer Nachbarhäuser von einer Bombe getroffen wurde, ergriffen sie die Flucht, erzählt der Familienvater. „Wir hatten schon seit einem Monat einen Koffer für diesen Fall gepackt.“ Darin: alle notwendigen Papiere und ein paar Sachen für die Tochter.

„Es war nicht geplant, dass wir bleiben“

Vitaliis Schwester in Deutschland bot Hilfe an. „Wir haben gedacht, wir kommen nur vorübergehend her. Es war nicht geplant, dass wir bleiben“, erzählt er. Doch die Lage in ihrer Heimat besserte sich nicht, im Gegenteil. Also versuchte die Familie, hier das Beste aus ihrer Situation zu machen, stellte einen Asylantrag. Nach langem Hin und Her lehnte ihn das Bundesamt für Migration ab, Familie O. klagte, letztlich ohne Erfolg.

Veranstaltung auf dem Alten Markt Der Stralsunder Verein Tutmondehatte zu einem stillen Protest am Donnerstag auf dem Alten Markt aufgerufen, um auf die Situation der Familie aus der Ukraine hinzuweisen. Nun gibt es eine Änderung. Statt eines stillen Protests ist jetzt eine Veranstaltung zum Thema „SDG“ geplant. Die Abkürzung steht für „Sustainable Development Goals“ und heißt übersetzt etwa Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. Diese sind von den Vereinten Nationen aufgestellt worden und umfassen unter anderem Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen sowie die Überwindung von Armut und Hunger. Beginn ist um 15.30 Uhr. Am Mittwocherhalten Tutmonde und die Stadt Stralsund einen Preis im Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“. Ausgezeichnet wird die entwicklungspolitische Zusammenarbeit der Stadt und der Migratinnenorganisation. Die Verleihung ist virtuell und wird um 16 Uhr im Rathaus live übertragen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen, zu dem die Ausländerbehörde gehört, weiß um die Erfolge bei der Integration der Familie. Eine Sprecherin des Kreises teilt mit, dass im Fachdienst Ausländer- und Asylrecht derzeit nach einem „legalen Weg“ für die Familie gesucht werde, um im Land bleiben zu können. „Alle Möglichkeiten, die die Gesetze zulassen, werden von unseren Kollegen geprüft und die Familie wird dahingehend beraten. Wir müssen uns natürlich an die Rechtslagen halten und entsprechend agieren.“

Integrationsbeauftragte hofft, dass die Familie bleiben kann

Stichwort Rechtslage: Im Aufenthaltsgesetz, Paragraf 25 b, heißt es, dass eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wenn sich ein Ausländer „nachhaltig in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland integriert“ habe. Eine Bedingung ist, dass er seinen Lebensunterhalt selbst sichert und falls er „zusammen mit einem minderjährigen ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt“, sich „seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat“. Sechs Jahre also. Um diese Grenze zu erreichen, fehlen der Familie nur noch wenige Wochen.

Auch die Integrationsbeauftragte der Stadt Stralsund, Anja Schmuck, hat Kenntnis von der Lage der Familie: „Es wäre wünschenswert, wenn die Entscheidung von den Verantwortlichen (Bundesamt für Migration, Landkreis Vorpommern-Rügen) noch einmal überdacht würde. In der Hoffnung, dass sich die hervorragend integrierte Familie auch weiterhin für unsere Stadtgesellschaft engagieren, entsprechende Bildungschancen nutzen und als Fachkräfte unser Land weiter voranbringen kann, hoffe ich auf eine entsprechende Ermessensentscheidung.“

Hoffnung macht der Familie O., dass sie viel Zuspruch aus ihrem „großartigen Freundeskreis“ und von den Mitstreiterinnen bei Tutmonde erhalten haben, wie Nataliia sagt. „Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.“

