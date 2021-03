Rambin

Der Weg auf die Insel Rügen ist für Autofahrer heute ein Genuss. Wo früher Staus Zeit und Nerven kosteten, führt heute die neue B 96, eine mehrspurige Schnellstraße, schnurstracks von Stralsund in Richtung Bergen. Viele Pendler und Urlauber werden das Häuschen in der Ortschaft Rambin, das für einige Sekunden auf der linken Seite auftaucht, gar nicht bemerken.

Doch dessen Bewohner, das Ehepaar Stavenhagen, nimmt jedes einzelne Auto wahr. Ihr Haus steht nur etwa 70 Meter neben der großen Straße. Der Lärm der Lastwagen und Pkw erzeugt ein Grundrauschen vom Erdgeschoss bis unters Dach. Morgens um halb fünf geht es los – Tag für Tag. Garten und Balkon sind für den selbstständigen Elektroinstallateur und seine Frau Kathrin fast unbenutzbar geworden. Im Schlafzimmer können sie nachts kein Fenster aufmachen, weil es sonst nicht auszuhalten ist. Im Sommer zieht das Paar mit einer Matratze ins Bad, weil das im von der Schnellstraße abgewandten Teil des Hauses liegt.

So laut ist es auf dem Balkon von Familie Stavenhagen:

Ehefrau ist regelmäßig krank – auch wegen des Lärms

Seit rund sechs Jahren geht das nun schon so, 2015 wurde der Teil der Rügen-Autobahn fertiggestellt, der an Rambin vorbeiführt. Für Autofahrer war das ein Feiertag, für die Stavenhagens der Beginn eines nicht enden wollenden Alptraums. Jörg Stavenhagen sagt heute: „Diese Straße hat unser Leben zerstört“.

Die OZ hat die beiden im Jahr 2017 das letzte Mal besucht. Wie hat sich die Situation für sie verändert? Gar nicht, man gewöhnt sich einfach nicht daran, sagt Jörg Stavenhagen. Seine Frau Kathrin sei gesundheitlich angeschlagen, halte die Belastung durch den Krach nervlich kaum noch aus. Sie könne sich zu Hause fast gar nicht mehr erholen. Wann immer es geht, fliehen die Stavenhagens aus ihrem eigenen Heim, etwa an den Wochenenden. Auch Corona habe nur vorübergehend Entlastung gebracht. „Ja, der Verkehr hat etwas abgenommen. Aber der kommt ja wieder“, sagt der Handwerker.

Jörg und Kathrin Stavenhagen beim Besuch der OZ im Jahr 2017. Quelle: Alexander Müller

Das Paar denkt an einen Abschied von der Insel Rügen

Der Plan sah eigentlich ganz anders aus, als die Familie 1990 von Stralsund auf die Insel Rügen gezogen ist. Die Bahnschienen gab es vor dem Grundstück zwar damals schon, sonst aber nur weites Feld. „Ich dachte damals, ich bin am Ziel meiner Träume. Das sollte unser Alterswohnsitz werden.“ Von dieser Idee habe er sich verabschiedet. Wenn sie das Haus irgendwie verkauft kriegen – womöglich mit hohem Wertverlust – wollen sie wegziehen. „Wahrscheinlich ganz weg von der Insel Rügen. Ich fühle mich hier von der Politik alleingelassen. Wir wurden indirekt enteignet“, sagt Jörg Stavenhagen.

Aus seiner Sicht wäre ein anderer Verlauf der Rügen-Autobahn möglich gewesen. „Der wäre kürzer und billiger gewesen und hätte auch nicht an unserem Haus vorbeigeführt.“ Den Sinn der Straße an sich stellt Jörg Stavenhagen nicht in Frage. „Für Leute, die täglich zwischen Rügen und Stralsund pendeln, ist sie eine große Erleichterung“. Auch Ortschaften wie Samtens seien deutlich vom Verkehr entlastet worden. Ihm persönlich ist das allerdings ein schwacher Trost.

Baustart für B 96n vor zehn Jahren Die B 96n ist eine dreispurige Schnellstraße, die im sogenannten 2+1 System von Altefähr bei Stralsund bis Bergen auf Rügen führt. 2+1 System bedeutet, dass beide Fahrtrichtungen über abwechselnd eine oder zwei Spuren verfügen. Der Verlauf der Trasse verläuft vielerorts parallel zur alten B 96. Dort hatten sich früher insbesondere in den Sommermonaten oftmals lange Staus gebildet. Spatenstich für die B 96n war im Jahr 2011. Das letzte Teilstück wurde 2019 freigeben. Im Vorfeld hatte es massive Kritik von Naturschützern gegeben, die das Projekt als überdimensioniert bezeichneten und die enormen Eingriffe in die Natur bemängelten. Die neue Straße hat insgesamt etwa 160 Millionen Euro gekostet.

Lärmschutzwand in Rambin wurde noch immer nicht gebaut

Auch nach Fertigstellung der Rügen-Autobahn seien die Versprechen von Politikern, den Rambinern zu helfen, immer wieder gebrochen worden. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hatte bei einem Besuch im Jahr 2016 eine Lösung in Aussicht gestellt. Passiert ist bis heute nichts. Weder wurde ein Straßenbelag aufgetragen, der weniger Geräusche verursacht, noch wurde eine Lärmschutzwand errichtet.

Zumindest bei der scheint sich aber nun etwas zu bewegen. Das sogenannte Planfeststellungsverfahren läuft derzeit, heißt es aus dem Verkehrsministerium in Schwerin. Dabei wurden Einwendungen gegen das Projekt angehört, die derzeit beantwortet werden. Dieser Prozess soll bis Ostern abgeschlossen werden. Daran glauben kann Jörg Stavenhagen aber dennoch nicht. „Wir werden langsam müde. Genauso ist es ja auch gewollt“, sagt er resigniert.

Benutzt er die Schnellstraße eigentlich selbst? „Nur ganz selten. Und dann kommt diese ganze Wut in mir hoch.“

