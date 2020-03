Rostock

Die Besuchsregelung für Familien steht in der Kritik und könnte bald fallen. Im Moment gilt aber, dass Verwandte ersten Grades ohne besondere Begründung einreisen dürfen.

Wir klären die wichtigsten Fragen und Antworten zum Familienbesuch in MV in der Corona-Zeit nach aktuell geltendem Stand.

Was genau bedeutet die Regelung? Welche Familienmitglieder aus anderen Bundesländern dürfen ihre Verwandten in MV besuchen und welche nicht?

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) betont: Es geht um die sogenannte Kernfamilie. Ehegatten, Großeltern, Eltern, Kinder. Der Besuch bei einem Mitglied der Kernfamilie in Mecklenburg-Vorpommern ist jeweils auch zusammen mit dem Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner möglich, sofern häusliche Gemeinschaft besteht.

Brauche ich einen besonderen Grund für den Besuch?

Nein! Auch wenn Vertreter der Landesregierung diese Antwort zunächst nur zögerlich gaben. Mitglieder der Kernfamilie dürfen ohne außergewöhnlichen Anlass für Familienbesuche nach MV. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) betont: „Es gibt zwar kein Besuchsverbot von Familien. Ich will aber ausdrücklich deutlich machen, dass das keine Einladung ist, in den nächsten Tagen und Wochen, insbesondere nicht über Ostern, jetzt quer durch die Republik zu reisen.“

Dürfen die Verwandten zeitlich unbegrenzt bleiben?

Nein. Es muss sich um „normale Besuche“ handeln, sagt Regierungssprecher Andreas Timm. Eine genaue Zeit sei zwar nicht definiert. Aber nach einigen Wochen Aufenthalt handele es sich nicht mehr um einen Besuch, dann müsse man über eine Ummeldung des Wohnsitzes sprechen.

Dürfen die Anreisenden, wie derzeit sonst ja nur Geschäftsreisende, in Ferienwohnungen/Hotels übernachten?

Nein, nur in privaten Unterkünften ist eine Unterbringung möglich, da touristische Reisen verboten sind, sagt Regierungssprecher Andreas Timm.

Warum kam so eine Überraschung auf, als Manuela Schwesig die Regeln am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage darlegte, obwohl sie schon seit einigen Tagen gelten?

Weil die Landesregierung sie vorher nicht an die große Glocke hängte, sondern erst auf Nachfrage der Medien konkretisierte. In der „Verordnung der Landesregierung über Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus“ wird geregelt, dass Menschen, die ihren Erstwohnsitz nicht im Land haben, grundsätzlich nur für die Arbeit einreisen dürfen. Als Ausnahme werden hier bislang nur Anlässe erwähnt, „bei denen die Anwesenheit der reisenden Personen zwingend erforderlich ist“. Als Beispiele werden in der Verordnung bisher nur Beisetzungen genannt. Schwesig hatte allerdings bereits vor Tagen in den FAQs der Landesregierung zur Verordnung mitgeteilt, dass Familien-Besuche möglich sind. Das war allerdings kaum jemandem aufgefallen.

Hat die Regierung bewusst nicht so deutlich gemacht, dass Verwandte ersten Grades für Familienbesuche auch ohne besonderen Anlass nach MV einreisen können?

Wird nicht offiziell bestätigt, ist aber möglich. Denn die Verantwortlichen wollen (für viele verständlich) so wenig Reiseverkehr wie möglich. Auch Innenminister Caffier appelliert jetzt, da die Regelung vielen klar ist, an die Bevölkerung: „Verwandtenbesuche sind in Zeiten einer Pandemie grundsätzlich zu vermeiden. Gefährden Sie nicht Ihre Liebsten und tragen Sie nicht das Virus unbewusst in Ihre Familie. Verzichten Sie deshalb auf diese Privatreisen, auch zum Osterfest und auch, wenn es schwerfällt.“ Timm sagt: „Wir hatten nie behauptet, dass Familienreisen untersagt sind. Das wurde aber offenbar durch die Verordnung so interpretiert.“

Warum ist die Regelung nicht strenger?

Weil sie besondere Härten vermeiden will. Beispiele: An der Landesgrenze wurden Personen, die ihr Kind abholen wollten, zurückgewiesen. Lebenspartner, die in unterschiedlichen Bundesländern gemeldet sind, könnten sich eventuell über Wochen nicht sehen, ein Sohn seine kranke Mutter nicht besuchen. Da MV noch nicht den Katastrophenfall ausgerufen hat, will die Regierung die Grundrechte zudem (noch) nicht weiter beschneiden als ohnehin schon geschehen.

Kann es sein, dass das Land die Auflagen jetzt vor Ostern doch noch verschärft?

Aufgrund des nun aufkommenden Protests sehr gut möglich. Am Freitag blieb es bislang bei den eindringlichen Aufforderungen, das Besuchsrecht freiwillig nicht zu nutzen. Caffier: „In dieser Phase der Pandemie kann es nur diese einfache, rationale Entscheidung geben. Familienbesuche kann man nachholen. Jetzt müssen wir, Staat und Bürger gemeinsam, alles tun, um Menschenleben zu retten.“ Am Samstag will Ministerpräsidentin Schwesig das Thema in einer Telefonschalte mit den Landräten erörtern. Aus Regierungskreisen verlautet, dass sich das Kabinett am Dienstag mit dem Thema Verschärfung befassen will.

Wie reagieren die Bürger auf das Bekanntwerden des Besuchsrechts von Verwandten ersten Grades?

Enorm stark und emotional. Allein auf den ersten OZ-Artikel zur Regelung gab es über 1000 Reaktionen. Einige freuen sich über die Möglichkeit. Sie betreffe ja nur engste Verwandte, so das Argument. Die meisten Kommentatoren finden die Besuchserlaubnis aber unvernünftig. Burkhard Herzberg etwa, Touristiker aus Binz auf Rügen, schreibt: „Wir verzichten freiwillig auf den Besuch unserer direkten Verwandten aus Hamburg. Wir wollen, dass das Virus schnell eingedämmt wird. Wenn jetzt wieder viele Menschen aus ganz Deutschland zu ihren Verwandten reisen, dann wird es neue Ansteckungen geben – und das wo wir die Ausbreitung in MV doch schon ganz gut im Griff haben. Völlig unverantwortlich!“

Welche Einschränkungen gelten trotz der Besuchsregelung?

Engste Verwandte, die aus Corona-Krisenregionen kommen, dürfen nicht einreisen. In Deutschland ist das aber nur der Kreis Heinsberg. International beispielsweise Tirol/ Österreich, einige Staaten der USA und Italien. Zudem gelten die Regeln des Kontaktverbotes: Zusammenkünfte feiernder Personen seien danach auch in Wohnungen nicht erlaubt.

Dürfen mein Besuch und ich nach draußen?

Ja. Grundsätzlich sollte man sich dabei nur zu zweit bewegen. Menschen, die in einer Hausgemeinschaft leben, können jedoch auch in der Gruppe spazieren gehen: Aber: Abstand zu anderen Gruppen halten.

Wie soll die Polizei jetzt kontrollieren, ob es wirklich engste Verwandte von Einwohnern sind, die einreisen?

Die Landesregierung hat darauf bislang keine Antwort. Regierungssprecher Timm räumte ein, dass dies schwer zu kontrollieren ist.

Welche Dokumente muss ich vorzeigen?

Bislang nur den Personalausweis. Eine Ausnahmegenehmigung oder eine Bestätigung, dass ein direkter Verwandter ersten Grades in MV lebt, ist (noch) nicht nötig. In Wahrheit hofft das Innenministerium, dass die Regelung nicht missbraucht wird.

Um wie viele Menschen könnte es eigentlich gehen, die an so einem Fest wie Ostern von der Besuchsregel Gebrauch machen?

Das ist kaum zu sagen, antwortet Regierungssprecher Andreas Timm. Gerade in den 1990ern, als es in MV wenige Jobs gab, verließen aber Zehntausende Bürger ihre Kernfamilie, die sie gerade zu Feiertagen gern besuchen. Viele werden wegen der Lage freiwillig auf Besuche verzichten oder haben ihre Hauptbezugspunkte inzwischen woanders. Dennoch könnten es noch mehrere tausend Menschen sein, die von ihrem Besuchsrecht bei Verwandten ersten Grades über Ostern Gebrauch machen wollen – sicher auch in Abhängigkeit davon, wie sich die Ansteckungszahlen weiterentwickeln.

Wie sieht die Regelung in anderen Bundesländern aus?

Auch dort gibt es derzeit kein generelles Verbot von Familienbesuch. Allerdings ist er in Krisenbereichen untersagt, wo territoriale Ausgangssperren herrschen, so zum Beispiel im oberpfälzischen Mitterteich ( Bayern). Die Landesrgeirungen bitten zudem ähnlich wie MV-Innenminister Caffier darum, fernzubleiben. Touristische Einreisen haben neben MV auch Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern untersagt.

