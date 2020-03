Rostock

Zwei stundenlange Telefonkonferenzen und hitzige Wortgefechte zwischen den Landräten und Manuela Schwesig haben die Ministerpräsidentin am Wochenende nicht beirrt. Es bleibt zunächst dabei: Verwandte ersten Grades, die nicht in MV wohnen, dürfen ihre Familien im Nordosten weiterhin besuchen – ohne besonderen Grund. Die „Kommunal-Fürsten“ hatten versucht, das zu kippen.

Was aber in ihrem Streit mit der Regierungschefin auch unterstrichen wurde: Eine wirkliche Rechtsnorm, die den Familienbesuch regelt, gibt es in MV bislang nicht. Das kritisieren Rechtsexperten nun übereinstimmend.

Klagen von Familien drohen

Die Verordnung der Landesregierung über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus regelt nur die Einschränkung des touristischen Verkehrs. Über Familienbesuche wird nichts gesagt. Sogenannte FAQs – also Auslegungen – des Innenministers reichen da nicht.

So ist selbst die von Lorenz Caffier propagierte Regelung, dass nur Verwandte ersten Grades zu Besuch kommen können, juristisch auf wackligen Füßen. Das Kabinett weiß das und will deshalb am Dienstag die Verordnung nachbessern. Das ist dringend nötig, denn sonst drohen dem Land neben dem inhaltlichen Streit, um die Besuchsregelung auch Klagen, sollte es andere Familienangehörige zurückweisen.

Was nicht im Gesetz geregelt werden kann, ist Vernunft: Die ist aber offenbar zum Glück bei vielen Familien in MV vorhanden. Etliche Bürger kündigten im Rahmen des Besuchs-Streits schon an, freiwillig nicht vom Reiserecht Gebrauch zu machen – um ihre Liebsten und andere nicht zu gefährden.

Von Alexander Loew