Familien in MV am Limit: Rostocker Pädagogin gibt Tipps für Krisenzeiten

Rostock

Am Tag der Familie, der seit 28 Jahren am 15. Mai wiederkehrend Einzug in den Kalender hält steht eines hoch im Kurs: die Familie. Wie auch immer die Konstellation aussehen mag, ob Groß- oder Klein-, Patchwork- und Regenbogenfamilie oder selbst gewählte Lieblingsmenschen – was zählt ist der Zusammenhalt. Familie ist das, was wir im Herzen tragen.

Gerade zu Coronazeiten ist die Familie das, was uns umgibt, reduziert auf den harten Kern, der sich im eigenen Haushalt findet. Die mitunter schwierigen Zeiten haben auch das engste Familienmodell auf eine harte Probe gestellt.

Ständiges Aufeinanderhocken kann nerven

Homeoffice, Homeschooling, ständiges Aufeinanderhocken kann auf die Nerven gehen. Janet Berg, Diplompädagogin und zuständig für Familienbildung, Eltern- und Babykurse beim Deutschen Kinderschutzbund Rostock e. V. weiß, was Eltern und Kinder bewegt und worauf es in Krisenzeiten ankommt, um Familien wohlerhaltend durch harte Zeiten zu manövrieren.

Soziale Enge bietet Zündstoff

„Ich glaube, dass viele Eltern müde sind wegen des ewigen Hin und Her. Durch alle Sozial- und Bildungsschichten hindurch sind viele Familien gestresst, vor allem von den behördlichen Auflagen in puncto Schul- und Kitaschließungen“, sagt die 43-Jährige, selbst Mutter von zwei Kindern. „Man ist in einem richtigen Dilemma und wir Fachkräfte hoffen, das Ganze im Sinne der Kinder gut aufarbeiten zu können. Alle sind verunsichert, was die Zukunft bringt. Diese soziale Enge bietet viel Zündstoff untereinander.“

Janet Berg, Diplompädagogin beim Kinderschutzbund Rostock e. V. Quelle: privat

Die Hilfe-Hotlines sind gut frequentiert

Sich die Probleme von der Seele zu reden, ist ein probates Mittel, um angespannte Situationen zu entkräften. „Die Hotlines für familiäre Belange sind gut frequentiert. Leider fehlen die Systeme wie Kindergärten und Schulen, die sonst auch Probleme melden. Familien, die von Armut betroffen sind, ziehen sich mehr zurück, die Kinder sitzen noch öfter vor dem Fernseher.“ Aber es fragen nicht nur Eltern um Rat.

Eltern und auch Jugendliche holen sich Rat

„Auch Jugendliche melden sich, dass sie vermehrt auf jüngere Geschwister aufpassen müssen, kommen aber mit der Verantwortung nicht zurecht und sitzen selbst in der Bredouille.“ Jedes Problem ist individuell, jede Familie schreibt ihre eigene Geschichte in diesen Zeiten. Doch was kann helfen, wenn Entlastungsmomente fehlen und selbst Freunde oder Verwandte keine Hilfe bieten können, weil sie selbst gestresst und genervt sind?

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wenn die Familien es schaffen, sich die Freude am Familienleben zu erhalten. Den Erwartungsdruck rausnehmen, Kinder müssen nicht funktionieren. Die Gefühle, die in den Erwachsenen sind, müssen Raum haben. Auch Eltern dürfen mal sagen: ‚Ich bin auch verzweifelt und weiß nicht, wie wir das hinkriegen.‘“ Janet Berg ist selbst Mutter von zwei Kindern und zieht, wenn gar nichts mehr geht, die Notbremse, dann sagt sie zu ihren Kindern: „Komm, lass den Stift fallen.“ Für solche Momente rät sie: „Einfach mal durchatmen, an die frische Luft gehen.“

Leichtigkeit ins Leben bringen

Mit der Ostsee quasi vor der Haustür haben wir einen großen Vorteil. „Ein Ausflug ans Meer, sich im Grünen bewegen, das ist gut für die Seele. Den Stress rausnehmen, das System macht schon so viel Druck.“ Ein Picknick draußen oder im heimischen Wohnzimmer auf dem Boden, ein Räuberessen, bei dem sich alle mit den Fingern das Essen stibitzen dürfen, Kartons zum Rein- und Rausklettern oder für einen Socken-Zielwurf. Mit einfachen Mitteln, Leichtigkeit ins Leben bringen.

Kindliche Helfer erleichtern den Umgang mit den Kleinen

Wenn es in der Zusammenarbeit mit den Kindern schwierig wird, könne man sich „kindliche Helfer“ suchen, „ein Plüschtier, das die Regie übernimmt, oder Schuhe, die sprechen können. Das verändert sofort die Situation.“ Sich die Leichtigkeit im Alltag bewahren, indem man gerade in angespannten Momenten nicht versuchen will, alles perfekt zu machen. Wer trotz allem nicht weiter weiß und in seinem sozialen Umfeld keine Unterstützung findet, solle sich nicht scheuen, sich an ein Hilfetelefon wie das Elterntelefon, die Seelsorge oder die Nummer gegen Kummer zu wenden.

Räuberteller: Einfach mal unperfekt sein und mit den Händen essen – das macht allen Spaß und ist ideal für zu Hause. Quelle: Janet Berg

Rat einholen ist normal und wichtig

Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu suchen oder Rat einzuholen, sondern ein Zeichen von Stärke, wenn man sich eingesteht, dass es ohne einfach zu schwierig wird. „Die Pandemie gesteht uns auch zu, dass es uns schlecht geht. Jeder wird mit seiner Situation ernst genommen.“

Die erfahrene Diplompädagogin weiß auch, dass die Kontaktbeschränkungen auch ihre unterstützende Arbeit negativ beeinflusst hat: „Studien belegen, dass die Kinder- und Jugendhilfe um fünf Jahre zurückgeworfen wurde. Wir haben tolle Netzwerke zu den Eltern gehabt, doch die Brücken sind instabil geworden.“

Zuhören, umarmen und sich an schöne Momente erinnern

Wenn positiv belegte Momente fehlen, ist es umso wichtiger, gerade im Umgang mit Kindern, schöne Rituale zu pflegen, in Gedanken wiederholen, was gut war am Tag. „Eine Ritualplauderei am Esstisch oder beim Zubettgehen, sich und die Kinder konkret fragen, was war heute blöd, was waren die schönen Sachen?“ Diese beiden Fragen ermutigen Kinder und auch Erwachsene zu erzählen.

„Eltern können einfach nur zuhören.“ Ein praktischer Tipp für die, die sich nahestehen, der eigentlich gängig sein sollte, und doch so oft in Vergessenheit gerät: „Nehmen Sie sich einmal mehr in den Arm, Kinder wie Teenager und Erwachsene.“ Umarmungen schütten nachweislich Glückshormone aus und davon kann man nie genug haben.

Unter diesen Nummern findet sich Rat: Elterntelefon: 0800/11 10 550; Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 oder 0800 / 11 10 333; Kinderschutzhotline: 0800/14 14 007; Telefon-Seelsorge: 0800/11 101 11; Caritas Erziehungs- und Familienberatung Rostock: 0381/600 91 10, 0381/45 47 231.

Von Anja von Semenow