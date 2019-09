Bio-Landpartie - Familienbetrieb bei Karlsburg wirtschaftet nur mit Pferden Der Kapellsche Hof ernährt eine sechsköpfige Familie. Dabei gehören gerade mal 20 Hektar Land dazu – und kein Traktor. Die gesamte Feldarbeit wird mit Pferden erledigt. Der Hof stellt sich am Sonnabend bei der Bio-Landpartie vor.

Die Bäuerin Beate Rzanny-Götz hält auf einem Pflug die Zügel der Pferde Hanni und Froni in der Hand. Sie hat in dem eingezäunten Gemüse-areal des Bauernhofes bei Greifswald noch einige Reihen Kleegras unterzupflügen, danach will sie Buchweizen als Gründünger säen. Der Bauernhof beteiligt sich am Sonnabend an der 12. Bio-Landpartie der Umweltorganisation BUND. Quelle: Stefan Sauer/dpa