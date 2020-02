Familienministerin Giffey im OZ+ Talk: Mehr Frauen sollen arbeiten

Rostock

Nur mit mehr Frauen in Arbeit kann nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) dem wachsenden Fachkräftemangel begegnet werden. „Die Wirtschaft sagt, sie kann nicht so wachsen wie sie will, weil Fachkräfte fehlen. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir die Erwerbstätigkeit von Frauen erhöhen“, sagte Giffey am Dienstag beim OZ+Talk mit Lesern der OSTSEE-ZEITUNG im Rostocker Medienhaus.

Dafür sei allerdings eine bessere Kinderbetreuung nötig, betonte die Ministerin. Der Osten sei im Kita-Bereich zwar grundsätzlich besser aufgestellt. „Aber ich habe auch schon gehört, dass die Öffnungszeiten verkürzt werden, etwa von 18.30 auf 17 Uhr.“ Giffey lobte die Entscheidung der Schweriner Landesregierung, die Betreuung für alle Kinder kostenlos zu machen. „Ich glaube, dass das vielen Familien finanziell hilft.“

„Bildung von Anfang an kostenlos“

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel fragte Giffey, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn Besserverdienende doch Kita-Gebühren zahlen würden, um diese Einnahmen zur Verbesserung der Betreuungsqualität auszugeben. Dem widersprach die SPD-Frau heftig: „Indem wir auch die Mittelschicht entlasten, senden wir ein Signal, dass wir ein Land sind, in dem Bildung von Anfang an kostenlos ist.“ Es sei nicht nachzuvollziehen, dass Kinder kostenlos zur Schule und zur Uni gehen können, „aber bei den Kleinsten nehmen wir Geld.“

Darauf fragte Ebel wiederum: „Warum ist die Kita dann nicht in allen Bundesländern kostenlos?“ Giffey: „Das entscheiden die Länder selbst, das können wir von Bundesseite nicht vorgeben. Ich denke aber, dass es sich Schritt für Schritt in diese Richtung entwickeln wird – wenn auch langsam.“

Familienfreundlichkeit ist kein Luxus mehr

Neben den vorher eingeschickten Leserfragen konnten auch die Zuhörer Fragen an die Ministerin richten. Ein Mann betonte, Männer und Frauen seien schon von der Biologie her nicht gleich. Daher sollte die Politik akzeptieren, dass es auch Frauen gebe, die gar nicht arbeiten, sondern sich um ihre Familie kümmern wollen. Das rief gleich eine Frau aus dem Publikum auf den Plan: „Da hält es mich kaum auf dem Stuhl: Wir wollen doch nicht nur am Herd stehen!“

Giffey sagte dazu: „Ich erlebe oft, dass Frauen sagen: ,Ich möchte mich um mein Kind kümmern, aber ich will auch arbeiten.“ Dies gelte es zu unterstützen, etwa indem Betriebs-Kitas gefördert oder Lösungen für die Kinderbetreuung in den Ferien erarbeitet werden. Familienfreundlichkeit sei heute für Unternehmen ein kein Luxus mehr, sondern ein Standortfaktor. Es gehe aber nur gemeinsam mit den Vätern: „Wir wollen, dass das partnerschaftlich funktioniert.“ Erste Erfolge gebe es bereits: So nähmen inzwischen etwa 40 Prozent der Männer Elternzeit, zur Einführung seien es gerade einmal drei Prozent gewesen.

Wohnungsnot ist weiteres Thema

Eine Leserin meinte dazu, es müsse auch stärker auf Mütter Rücksicht genommen werden, die Schicht arbeiten:„Wenn ich bis 22 Uhr Schicht habe, nützt mir eine Verlängerung der Kita-Öffnungszeiten von 17 auf 18 Uhr auch nichts.“ Giffey war vor dem Termin bei der OZ unter anderem beim Warnemünder Medizintechnikunternehmen Cortronik zu Besuch. „Dort arbeiten die Beschäftigten in drei Schichten, da frage ich mich: Wie machen die das mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?“

Neben diesem bestimmenden Thema des Abends sprach Giffey auch über die grassierende Wohnungsnot in ihrer Heimatstadt Berlin und in ganz Deutschland. Der in Berlin beschlossene Mietendeckel sei eine Art Notbremse gegen die rasanten Mietsteigerungen, die in Berlin bei bis zu 300 Prozent lägen. „Die Menschen haben die Sorge, dass sie in ein paar Jahren nicht mehr in der Mitte der Stadt leben können“, so Giffey. Der Mietendeckel könnte daher eine Atempause bedeuten, damit sich der überhitzte Wohnungsmarkt abkühlen kann. diese müsse aber für einen intensiven Wohnungsneubau genutzt werden.

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem