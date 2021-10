Fangverbot: Schleppnetzfischer wracken Schiffe ab – Fischwerk verarbeitet letzten Ostseehering

Rostock/Sassnitz

Die drastische Fangquotenreduzierung für 2022 in der westlichen Ostsee hat besonders für die Schleppnetzfischerei Konsequenzen. „Wir gehen davon aus, dass die Schleppnetzfischerei auf Hering für unsere großen Schiffe tot ist“, sagte Kai-Arne Schmidt, Geschäftsführer der Kutterfisch-Zentrale GmbH in Cuxhaven. Das Unternehmen hat vier Schiffe über 20 Meter in der deutschen Ostsee laufen. Für zwei Schiffe sei bereits die Abwrackprämie über das derzeitige Abwrackprogramm beantragt worden. Sollte 2022 erneut ein Abwrackprogramm aufgelegt werden, könnten auch die anderen beiden Schiffe folgen. „Wir müssen das jetzt in Ruhe mit den Kapitänen besprechen“, so Schmidt. Der Bund will laut Bundesagrarministerium mit den Ländern ausloten, ob angesichts der massiven Einschnitte weitere Abwrack-Maßnahmen notwendig sind.

Profitieren Stellnetzfischer?

Der EU-Ministerrat hat angesichts schrumpfender Bestände die bereits niedrige Heringsfangquote in der westlichen Ostsee für 2022 erneut halbiert und ein Verbot der gezielten Heringsfischerei mit Schleppnetzen beschlossen. Dorsch kann von Schleppnetzkuttern nur noch als Beifang bei der Plattfischfischerei angelandet werden.

Vom Aus der Heringsschleppnetzfischerei könnte im Gegenzug die kleinere Stellnetzfischerei profitieren. Die Reduzierung dürfte für sie nicht ganz so heftig ausfallen. In den vergangenen Jahren habe die deutsche Schleppnetzfischerei etwa 70 Prozent der erlaubten Fangmengen ausgemacht, sagte der Chef des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann. Damit werde sich die Quote für die Stellnetzfischerei möglicherweise nur um 25 Prozent reduzieren. „Helfen wird das der Berufsfischerei allerdings nicht.“

Der letzte Ostseehering in der Firmengeschichte

Im Eurobaltic-Fischwerk in Sassnitz wird mit dem Aus der Schleppnetzfischerei im Herbst der vorerst letzte Ostseehering in der 18-jährigen Firmengeschichte über die Verarbeitungsbänder laufen. „Wir werden Ende November/Dezember noch einmal 450 Tonnen Ostseehering annehmen“, sagte Geschäftsführer Uwe Richter. „Das wird der letzte Ostseehering sein, den Eurobaltic hier verarbeitet.“ Schon jetzt konzentriert sich das Werk mit 200 Mitarbeitern und einer Verarbeitungskapazität von 50 000 Tonnen auf die Verarbeitung von Nordseehering. Die Fangmengen dafür werden im Dezember festgelegt. Das Werk hofft auf eine leichte Steigerung der Quote.

Sprotte wird Ausfälle beim Hering nicht ausgleichen

Um die Ausfälle beim Ostseehering etwas abzufedern, hatte das Werk in diesem Frühjahr mit der Verarbeitung von Ostseesprotte begonnen. „Wir haben neben Fischöl und -mehl auch erstmals versucht, Konsumsprott zu produzieren“, sagte Richter. Das habe funktioniert. Allerdings seien die Ansprüche an Lagerung und Verarbeitung sehr hoch. Sprotte werde die Ausfälle beim Ostseehering nicht kompensieren können, auch wenn die Fangquoten dafür um 13 Prozent gestiegen sind. In den Anfangszeiten hatte das 2003 eröffnete Werk in Sassnitz bis zu 10 000 Tonnen Ostseehering pro Jahr verarbeitet. Für 2022 dürfen in der westlichen Ostsee nur noch 788 Tonnen, davon 435 Tonnen von deutschen Fischern gefangen werden. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für das Werk ergeben, könne er noch nicht sagen, so Richter.

