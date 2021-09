Rostock

Das Entsetzen der (Hobby-)Angler über die neuen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) zu verringerten Fangmengen, es findet sich auch bei vielen Lesern wieder. Nach den Leitlinien des Rates soll etwa die Fangmenge für den Dorsch in der westlichen Ostsee um 88 Prozent abgesenkt werden. Experten befürchten das Aus für den Angeltourismus in MV. Eine Haltung, die auch Leser teilen.

Marcel Pank glaubt, hier sei sein „Hobby plattgemacht“. Und: „Die großen Fangschiffe aber haben uns in der Corona-Anfangszeit gezeigt, wie sie alles vor unserer Tür wegfangen. Umweltminister Backhaus sollte sich mal die Bedenken der Angler zu Herzen nehmen und auch die von Umweltverbänden. Wir sind nicht die Übeltäter.“

OZ-Umfrage: Dorsch und Lachs: Würden Sie ein Fangverbot für Hobbyangler begrüßen?

Andreas Elm von Liebschwitz sieht es so: „Was die Fischerei verbockt, muss der Angler ausbaden.“ Arne Lemke kritisiert: „Verbote, Verbote. Warum einige Bestände zurückgegangen sind, liegt seit 1989 auf der Hand – Schonzeiten, die nicht nachvollziehbar sind.“

„Schonzeiten und Fangbegrenzungen würden helfen“

Zum Stichwort Schonzeiten äußert sich auch noch mal Heiko Pfeffer: „Die Dorschausbeute ist rapide gesunken. Es beginnt mit der sinnfreien Regelung, in der Schonzeit nur zwei Dorsche am Tag fangen zu dürfen. Wie viele tragende Weibchen wohl in der Vergangenheit darunter gewesen sind, ist schwer zu schätzen.“ Hier schließt sich der Beitrag von André Przemus an, Przemus schlussfolgert anders: „Schonzeiten und Fangbegrenzungen würden helfen, aber mit Augenmaß. Und der Tourischein in MV sollte wieder abgeschafft werden. Laichfische sind keine Gewinnerfische.“

Sebastian Antczak erinnert sich: „Was habe ich die Angelausflüge mit meinem Opa geliebt. Dabei habe ich den Respekt zur Natur kennengelernt. Konnte regelmäßig in den Ferien abschalten und regelmäßig mit Oma den Fisch braten und verspeisen. Werden wir jetzt ein Staat voller Verbote? Dürfen wir bald nicht mehr in die Pilze?“, fragt der Leser und fordert: „Verbietet der Industrie die Meeresschlepper-Fischerei! Und lasst die traditionelle Küstenfischerei und Hobbyangler in Ruhe! Die Weltmeere werden von der Industriefischerei zerstört.“

Eine Lanze für die Hobbyangler bricht auch Christian Neufahrt: „Ein Angler bekommt nicht nur das Fangen beigebracht, sondern auch die Pflege von Gewässern. Wir haben keine Stell- oder Schleppnetze, womit wir wirklich alles rausholen, was dort vorbeischwimmt. Wir pflügen nicht den Meeresboden um, um wirklich alles rauszuholen, was noch da rumschwimmt.“

Holen Hobbyangler überhaupt so viel Fisch aus der Ostsee?

Frank Eck widerspricht an dieser Stelle: „Ich bin selbst Angler, aber was Angeln mit Respekt vor der Natur zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht. Hat bestimmt für einige auch was mit Tierliebe zu tun.“

Joachim Poppschötz notiert folgenden Gedanken und greift damit schließlich noch mal auf, was viele in der vorliegenden Diskussion geschrieben haben: „Okay, ich bin jetzt kein Angler, war ich auch noch nie. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass Hobbyangler dermaßen viel Fisch aus der Ostsee holen, wie das im Gegensatz dazu ein Fischkutter macht, mit Schleppnetzen, et cetera.“

Von Juliane Lange