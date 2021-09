Fangverbot für Hobbyangler ist sinnfrei – wir dürfen die Szene nicht plattmachen

Rostock

Glaubt man den aktuellen Zahlen, geht es dem Dorsch schlecht. Doch auch die Forscher räumen ein, dass die Bestandserhebung Unsicherheiten aufweist. Vier bis fünf Millionen laichfähiger Tiere schwimmen in der westlichen Ostsee, so das Thünen-Institut.

Panik: unangebracht. Mehr Schutz macht Sinn, ein Fangverbot für Angler nicht. Laichschonzeit von Januar bis Ende März, größere Mindestmaße, künstliche Riffe ... – es gibt viele Ansätze. Klar ist: Für eine Übergangszeit benötigen die Berufsfischer finanzielle Hilfen vom Staat.

Beim Lachs wirkt ein Entnahme-Stopp geradezu absurd. Der Bestand an Edelfischen in der Ostsee hat sich prima entwickelt. Aktuell schätzen ihn die Forscher auf ein bis 1,5 Millionen Tiere. Doch der Rat für Internationale Meeresforschung hat seinen Betrachtungswinkel verändert. Probleme an einigen Flüssen im Süden des Meeres bedrohten die Vielfalt der Population.

Bei etwa 5500 Ausfahrten pro Jahr fangen die Angler in Deutschland etwa 4500 bis 5500 der Fische. Eine Größenordnung, die auch die Rostocker Forscher für unbedenklich halten. Die Insel Rügen gilt als Top-Standort in der europäischen Angler-Szene. Ihn plattzumachen, wäre unverantwortlich.

Von Volker Penne