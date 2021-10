Rostock

Die von der EU gefassten Beschlüsse zu den ab 2022 geltenden Fangquoten, machen die Anglerschaft im Land wütend. Leser und Angler sind sich weitestgehend einig: Viele Kutterunternehmen würden Existenzprobleme bekommen. Doch auch das Stichwort „Nachhaltigkeit“ fällt in diesem Zusammenhang.

Rita Schwandt sagt: „Da will man mal frischen Fisch beim Fischer kaufen, aber das geht wohl bald nicht mehr, weil man den Fischer in den Bankrott treibt, und der verdient sein Geld auch hart. Es ist traurig, aber das ist unsere Politik.“ Sven Lendner hätte besser gefunden, „großen Fabrikschiffen das Fischen zu untersagen. Es wäre ein Anfang. Dann müsste man den kleinen Fischern nicht die Lebensgrundlage entziehen.“ Aber, so Lendner weiter: „Dafür dürfte es fünf Jahre zu spät sein. Jetzt zwei, drei Jahre Quoten runter, den kleinen Betrieben den Ausfall zu 100 Prozent erstatten und dann nur diese Kleinen wieder fischen lassen“, lautet der Vorschlag des OZ-Lesers.

„Wenn kein Fisch mehr da ist, hat der Fischer keine Arbeit mehr.“

Liz Nm kritisiert aber: „Wenn kein Fisch mehr da ist, hat der Fischer automatisch keine Arbeit mehr. Was für dramatische Worte. Als würden die Fangquoten schuld an der Überfischung der Meere sein. Hält sich wohl keiner dran, sonst wäre das Dilemma nicht da. Man kann nicht mehr fischen als nachwächst.“ Ähnliche, gleichfalls kritische Worte kommen auch von Michael Schmidt: „Man sagte ja, die Begrüßung bei Bauern sei Jammern. Das trifft immer mehr auch auf die Fischer zu. Vielleicht sollten Fischer einmal bei der Waldwirtschaft lernen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Sie müssen endlich lernen, nie mehr zu fischen als wieder nachwachsen kann. Allerdings gilt das für die weltweite Fischerei, egal ob Hochsee-, Küsten- oder Binnengewässerfischerei.“

„Die Lösung sind kleine ökologisch betriebene Fischfarmen.“

Ulrike Richter kritisiert: „Werden denn die großen Trawler, die industrielle Fischerei, endlich mal verboten? Die fischen ja in Größenordnungen, die den Bestand seit Jahrzehnten dezimiert haben, inklusive des Beifangs, der immer mehr geworden ist. Selbst den Heringen wird es in der Ostsee inzwischen zu warm, und das liegt eher nicht an den Küstenfischern. Ebenso die sonstigen Verunreinigungen der Meere. Auch die fremden Tier- und Pflanzenarten, die die heimischen bedrohen, werden nicht von Küstenfischern eingeschleppt, sondern von den großen Pötten, die übers Meer schippern. Die Natur ist schon lange aus dem Gleichgewicht geraten. Den kleinen Küstenfischern entzieht es jetzt die Lebensgrundlage, aber die wahren Ursachen werden nicht angegangen. Das bringt keine Nachhaltigkeit.“

Klaus Thoma macht die Entwicklung traurig. „Die meisten, die davon betroffen sind, wissen, dass jetzt nicht die Küstenfischerei das Problem darstellt, sondern die Gier der Menschen. Die Schäden in der Natur sind menschengemacht. Die einzige Lösung für die Küstenfischerei sind kleine ökologisch betriebene Fischfarmen. So schützen sie die Bestände und verhindern, selbst aufgeben zu müssen. Die EU muss bei den Großen das Abfischen von Dorsch und anderen Sorten drastisch einschränken.“

Von Juliane Lange