Mit seinen Corona-Verschwörungstheorien hat Michael Wendler nicht nur Werbepartner vergrätzt, sondern auch die Fans in MV gegen sich aufgebracht: Nachdem die Supermarktkette Kaufland und der Fernsehsender RTL bereits ihre Verträge mit dem 48-Jährigen gestoppt hatten, kosten ihn seine Äußerungen nun wohl auch seinen Auftritt bei der XXL-Schlager Party „Schlager pur – Das Megafestival“, die im kommenden Jahr auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund geplant ist.

Fans erteilen „dem Wendler “ klare Absage

Gemeinsam mit weiteren Künstlern, wie Thomas Anders, Beatrice Egli, Oli.P, Ella Endlich, Giovanni Zarrella, Vincent Gross, Sonia Liebing und Melanie Jaeger, sollte „der Wendler“ am 12. Juni 2021 bei einem rund zwölfstündigen Schlager-Marathon vor rund 5000 Fans auf der Bühne am Strelasund stehen. Doch Letztere erteilten ihm nun eine klare Absage.

In der OZ-Umfrage erteilen die OZ-Leser Michael Wendler eine klare Absage für seinen Auftritt 2021 in Stralsund Quelle: Benjamin Barz

„Ist das noch eine politische Meinung, die Michael Wendler vertritt, oder lösen seine Statements so viel Unmut aus, dass er in Stralsund nicht mehr auf der Bühne stehen soll?“ wollte Veranstalter Marcel Glöden, Chef der Eventagentur „Haus neuer Medien“, von den Fans wissen. Die Antwort der OZ-Leser war eindeutig: Auf die Frage „Soll Michael Wendler noch bei der Stralsunder Riesenparty ,Schlager pur – Das Megafestival’ im Juni 2021 auftreten“ antworteten knapp 80 Prozent der Befragten mit Nein. An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 1687 Menschen. 1327 erteilten „dem Wendler“ eine klare Absage (78,7 Prozent). 347 Fans (20,6 Prozent) würden den Schlagersänger nach wie vor gern auf der Bühne sehen und 13 Teilnehmer (0,8 Prozent) waren unentschlossen und antworteten mit „Ich weiß nicht“.

„Dass die Masse ihn nicht sehen will, sollte Anlass sein, nicht aufzutreten“

Auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist, spiegelt sie ein klares Bild wider. Daraus will auch Glöden nun die Konsequenzen ziehen. „Wir werden mit Michael Wendler sprechen und ihn mit dem Umfrage-Ergebnis konfrontieren“, so der Veranstalter. „Dass die Masse der Menschen ihn nicht sehen will, sollte für ihn Anlass genug sein, nicht aufzutreten.“ Um den Vertrag rechtlich aufzuheben, gebe es zwar keine Handhabe. Aber letztlich könne er auch von seinem Hausrecht Gebrauch machen, so Glöden. Der Veranstalter hofft, dass es nicht so weit kommt und setzt auf die Einsicht des Schlagersängers. Auch einen künftigen Auftritt vom Wendler schließt Glöden nicht aus. „Das bedeutet nicht, dass Michael Wendler nie wieder hier auftritt. Aber im Moment ist die Situation brisant. Die Leute sind aufgebracht und sehen den Auftritt nicht als musikalisches Erlebnis, sondern politisch. Und das passt hier nicht ins Programm.“

